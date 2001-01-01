Назван впечатляющий гонорар за шестидневный тур Spice Girls

Поп-группа Spice Girls воссоединилась и готовится к туру по Великобритании: узнай, сколько они заработают за свои выступления.

Девичья поп-группа Spice Girls, которая была на пике славы в 90-х, воссоединилась и отправляется в шестидневный тур по Великобритании.

Как стало известно Daily Mail, за эти выступления участницы Spice Girls заработают 2,8 миллиона долларов.

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По данным издания, билеты на выступления воссоединившийся группы уже распроданы. Организаторы тура намерены добавить несколько дат из-за огромного спроса.

К слову, в тур отправятся лишь четыре участницы коллектива, к ним не присоединилась Виктория Бекхэм.

Spice Girls - британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Их первый сингл Wannabe мгновенно стал хитом и послужил толчком к мировой популярности коллектива. Группа стала настолько популярной, что девушек называли самым узнаваемым коллективом Британии после The Beatles.

Уже в 2001 году все участницы группы занимались собственными проектами и, хотя о распаде официально никто не заявлял, вместе они уже не выступали. В 2007 году девушки воссоединились ради тура, а в 2012-м выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр и с тех пор не появлялись на сцене вместе.

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