Драко Малфой из "Гарри Поттера" сильно постарел

Актер Том Фелтон, который сыграл в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере, изменился до неузнаваемости: фото.

Британский актер Том Фелтон, который сыграл Драко Малфоя в “Гарри Поттере“, изменился до неузнаваемости.

Читай также: Снова вместе: Том Фелтон и Дэниел Рэдклифф порадовали фанатов совместным фото

Поклонники фильмов о юном волшебнике помнят Тома с 13-летнего возраста, однако сейчас ему 31 год и в актере невозможно узнать того юного пакостливого мага.

Естественно, за почти 20 лет Фелтон вырос и преобразился, вот только сейчас он выглядит значительно старше 31-летнего возраста. Посуди сама:

А вот как Том Фелтон выглядел в детстве и юности в роли Драко Малфоя:

Том Фелтон в роли Драко Малфоя Кадр из видео

Том Фелтон в роли Драко Малфоя Кадр из видео

Том Фелтон в роли Драко Малфоя Кадр из видео

Напомним, в США умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли. Подробности читай здесь.