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Драко Малфой из "Гарри Поттера" сильно постарел

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Актер Том Фелтон, который сыграл в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере, изменился до неузнаваемости: фото.
Драко Малфой из "Гарри Поттера" сильно постарел
Драко Малфой из "Гарри Поттера" сильно постарел
gettyImages.com

Британский актер Том Фелтон, который сыграл Драко Малфоя в “Гарри Поттере“, изменился до неузнаваемости.

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Поклонники фильмов о юном волшебнике помнят Тома с 13-летнего возраста, однако сейчас ему 31 год и в актере невозможно узнать того юного пакостливого мага.

Естественно, за почти 20 лет Фелтон вырос и преобразился, вот только сейчас он выглядит значительно старше 31-летнего возраста. Посуди сама:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 days and counting @origin_series 📷 @iamfraserjames

Публикация от Tom Felton (@t22felton)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go see it. He’s fantastic as per @lifespanofafact

Публикация от Tom Felton (@t22felton)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roo ❤️

Публикация от Tom Felton (@t22felton)

А вот как Том Фелтон выглядел в детстве и юности в роли Драко Малфоя:

Том Фелтон в роли Драко Малфоя
Том Фелтон в роли Драко Малфоя
Кадр из видео
Том Фелтон в роли Драко Малфоя
Том Фелтон в роли Драко Малфоя
Кадр из видео
Том Фелтон в роли Драко Малфоя
Том Фелтон в роли Драко Малфоя
Кадр из видео

 

Напомним, в США умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли. Подробности читай здесь.

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Теги: Том Фелтон, Драко Малфой, Гарри Поттер, фото, новости, шоу-биз
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