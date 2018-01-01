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"Голови": вышел новый клип хип-хоп сенсации alyona alyona

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Неожиданно скорый, на удивление серьезный и смелый релиз от главной хип-хоп сенсации этой осени: alyona alyona презентовала клип «Голови».
alyona alyona выпустила клип Голови: смотреть онлайн
alyona alyona выпустила клип Голови: смотреть онлайн
Кадр из видео

Громкий хайп песни про «рибки» от воспитательницы детского сада из Барышевки alyona alyona был лишь открывающей аркой для появления нового, крайне самобытного и многослойного артиста.

Говоря о новой песне, alyona аlyona отмечает:

Все мы постоянно от чего-то бежим. Хорошо, если люди знают, куда они бегут и где находится то самое место, в котором к ним приходит просветление.

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Новый (уже третий) клип alyona alyona снял израильский режиссер Саша Прилуцкий – один из идеологов студии DVISION. Клип снят одним дублем, ручной камерой с мопеда на трассе под Киевом.

Смотри клип «Голови» alyona аlyona здесь:

Напомним также, что «НЕРВЫ» отправляются в тур по Европе.

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Источник: ivona bigmir)net

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