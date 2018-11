Лесные пожары в США: как голливудские звезды пострадали от стихии

Бушующие в Калифорнии лесные пожары уничтожили много домов голливудских звезд.

В четверг, 8 ноября, на севере Калифорнии начал бушевать самый разрушительный в истории штата пожар, который получил название “Вулзи“. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, более 6,4 тысячи домов разрушены, 15 тысяч находятся под угрозой.

Пострадали не только обычные люди, многие из которых потеряли единственный кров над головой, но и голливудские звезды. Ivona предлагает узнать, как пожар зацепил американских селебритис.

Джерард Батлер

Пожар полностью уничтожил дом шотландского актера Джерарда Батлера. От его шикарного особняка и машины практически ничего не осталось. В своем Twitter-аккаунте артист написал:

Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее время в Калифорнии. Вдохновлён мужеством, духом и жертвой пожарных. Спасибо пожарному департаменту Лос-Анджелеса.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 листопада 2018 р.

Семейство Кардашьян

Американская светская львица Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст были срочно эвакуированы из своего дома в Калабасасе. Сейчас семья находится в безопасности.

Сестра Ким - модель Кайли Дженнер была в туре с бойфрендом Трэвисом Скоттом в Балтиморе во время начала пожаров, однако она рассказала, что огонь близок к ее дому:

Огонь был так близко от моего дома. Надеюсь, что все остаются в безопасности. Я надеюсь на лучшее.

Читай также: Канье Уэста обстреляли во время съемок клипа: фото

Еще одна представительница семейства Кардашьян Кендалл Дженнер была в Лас-Вегасе, когда начались пожары, но она поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией дыма, снятой из окна самолета, подписав “Мой дом“.

Также пожар полностью уничтожил роскошную резиденцию телезвезды Кейтлин Дженнер площадью около 300 квадратных метров.

Уилл Смит

Актер Уилл Смит и его дети переживают за свой особняк, который сейчас находится в опасности:

Дым сейчас уже действительно близко.

Will Smith gives a glimpse of the wildfire spreading near his Malibu home.



The actor says his daughter Willow was “nervous“ and they are prepared to flee their home.



Latest on the #CaliforniaFires here: https://t.co/KyMGx1CNVj pic.twitter.com/MxizbOCpns — Sky News (@SkyNews) 11 листопада 2018 р.

Майли Сайрус

Дом певицы Майли Сайрус сгорел дотла. В своем Twitter-аккаунте она написала:

Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров, затронувших мой район. Но мне повезло. Мои животные и любовь всей моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 листопада 2018 р.

Леди Гага

Эпатажная певица Леди Гага успела эвакуироваться из своего дома в Малибу и призвала поклонников молиться за всех пострадавших:

Я так глубоко переживаю за тех, кто сегодня страдает от этих мерзких пожаров и кого огорчает потеря домов или близких. Всё, что мы можем сделать, это молиться вместе и друг за друга.

I am thinking so deeply for everyone who is suffering today from these abominable fires & grieving the loss of their homes or loved ones. I’m sitting here with many of you wondering if my home will burst into flames. All we can do is pray together & for each other. God Bless You. — Lady Gaga (@ladygaga) 10 листопада 2018 р.

Орландо Блум

Пока неизвестно, пострадал ли особняк голливудского актера Орландо Блума, однако в своем Instagram-аккаунте он опубликовал снимок, на котором огонь приближается к его улице:

Это моя улица два часа назад. Молюсь за безопасность всей моей семьи, благодарю наших храбрых пожарных. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности.

Скотт Дерриксон

Режиссер “Доктора Стренджа“ Скотт Дерриксон сообщил, что его дом полностью сгорел во время пожара.

A friend drove to my home while it was smoldering and took this mesmerizing pic. The interior is cooked but the sole fireman needs to ensure that other homes in my neighborhood don’t catch fire.



Thank God and this firefighter, they didn’t. pic.twitter.com/lXhTZQvYsq — Scott Derrickson (@scottderrickson) 11 листопада 2018 р.

Джессика Симпсон

После начала пожаров актриса и певица Джессика Симпсон покинула свой особняк. Вот как сейчас выглядит территория возле дома звезды:

