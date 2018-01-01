"ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе

Популярная группа "ВИА Гра" презентовала клип на песню "Я полюбила монстра": смотри его прямо сейчас.

Украинская группа “ВИА Гра“, которая недавно в очередной раз обновила состав, презентовала клип на песню “Я полюбила монстра“.

Отметим, что летом в коллективе произошли кардинальные перемены - на замену Мише Романовой и Анастасии Кожевниковой пришли россиянки Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

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Автором музыки ук песне “Я полюбила монстра“ стал продюсер коллектива Константин Меладзе, а соавтором слов - Ольга Меганская.

Сами участницы коллектива отмечают, что очень довольны тем, каким получился их первый совместный клип. А что скажешь о видео “Я полюбила монстра“ ты?

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