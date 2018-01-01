Кім Кардаш'ян терміново евакуювали: названа причина
Зірка Instagram Кім Кардаш'ян була терміново евакуйована з власного будинку в Хідден-Хіллс.
Протягом години жінка зібрала все, що змогла забрати з собою, та виїхала з дому. Як передає People, причиною стала пожежа у Вулсі, яка вирвалася з-під контролю.
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Спочатку Кім знімала вогонь зі свого приватного літака - горить саме неподалік від її будинку.
Своїх підписників у соцмережі Instagram Кардаш'ян попросила молитися за Калабасас:
Я прилетіла додому і мені дали годину, щоб зібрати речі та евакуюватися. Молюся, щоб ніхто не постраждав.
Кім також опублікувала відео з пожежними машинами і вантажівками:
Вони евакуюють всіх прямо зараз з усіх наших будинків.
Пожежа поширилася дуже швидко і торкнулася районів, що примикають до Вулсі, в тому числі і Калабасас, де живе сестра Кім - Кортні. Їй теж довелося евакуюватися.
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