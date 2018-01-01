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Кім Кардаш'ян терміново евакуювали: названа причина

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Американська світська левиця Кім Кардаш'ян була вимушена терміново покинути власний будинок: дізнайся, що трапилося.
Кім Кардашьян терміново евакуювали
Кім Кардашьян терміново евакуювали
gettyImages.com

Зірка Instagram Кім Кардаш'ян була терміново евакуйована з власного будинку в Хідден-Хіллс.

Протягом години жінка зібрала все, що змогла забрати з собою, та виїхала з дому. Як передає People, причиною стала пожежа у Вулсі, яка вирвалася з-під контролю.

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Спочатку Кім знімала вогонь зі свого приватного літака - горить саме неподалік від її будинку.

Пожежа біля будинку Кім Кардашьян
Пожежа біля будинку Кім Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

Своїх підписників у соцмережі Instagram Кардаш'ян попросила молитися за Калабасас:

Я прилетіла додому і мені дали годину, щоб зібрати речі та евакуюватися. Молюся, щоб ніхто не постраждав.

Пожежа біля будинку Кім Кардашьян
Пожежа біля будинку Кім Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

Кім також опублікувала відео з пожежними машинами і вантажівками:

Вони евакуюють всіх прямо зараз з усіх наших будинків.

Пожежа біля будинку Кім Кардашьян
Пожежа біля будинку Кім Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

Пожежа поширилася дуже швидко і торкнулася районів, що примикають до Вулсі, в тому числі і Калабасас, де живе сестра Кім - Кортні. Їй теж довелося евакуюватися.

Нагадаємо, українська ведуча Регіна Тодоренко зізналася, коли народить первістка.

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Теги: Ким Кардашьян, новости, шоу-биз
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