Офіційно: Мег Раян заручилася

Голлівудська актриса Мег Раян розповіла про свій сімейний стан.

На днях у ЗМІ з'явилися новини про те, що відома акторка Мег Раян таємно вийшла заміж.

Тепер зірка сама розповіла про свій сімейний стан. У соціальній мережі Instagram Мег опублікувала малюнок, під яким написала:

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Обранцем акторки став 67-річний рок-музикант Джон Мелленкамп. Джон і Мег закрутили роман ще у 2011-му, але через три роки розлучилися, залишившися друзями. У 2017 році пара відновила стосунки.

Це буде не перший шлюб для актриси і музиканта. У Мелленкампа три колишніх дружини, а Раян була одружена з актором Деннісом Куейдом, з яким розлучилася в 2001 році. У них є 26-річний син Джек.

Мег Раян і Джон Мелленкамп gettyImages.com

Нагадаємо, італійська актриса та модель Моніка Беллуччі вперше розповіла про свій новий роман.