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Офіційно: Мег Раян заручилася

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Голлівудська актриса Мег Раян розповіла про свій сімейний стан.
Мег Раян заручилася
Мег Раян заручилася
gettyImages.com

На днях у ЗМІ з'явилися новини про те, що відома акторка Мег Раян таємно вийшла заміж. 

Тепер зірка сама розповіла про свій сімейний стан. У соціальній мережі Instagram Мег опублікувала малюнок, під яким написала:

Заручена!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGAGED!

Допис, поширений Meg Ryan (@megryan)

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Обранцем акторки став 67-річний рок-музикант Джон Мелленкамп. Джон і Мег закрутили роман ще у 2011-му, але через три роки розлучилися, залишившися друзями. У 2017 році пара відновила стосунки.

Це буде не перший шлюб для актриси і музиканта. У Мелленкампа три колишніх дружини, а Раян була одружена з актором Деннісом Куейдом, з яким розлучилася в 2001 році. У них є 26-річний син Джек.

Мег Раян і Джон Мелленкамп
Мег Раян і Джон Мелленкамп
gettyImages.com

Нагадаємо, італійська актриса та модель Моніка Беллуччі вперше розповіла про свій новий роман.

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Теги: Мег Райан, новости, фото, шоу-биз, Мег Райан и Джон Мелленкамп
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