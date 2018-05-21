Зои кравиц выходит замуж

Американская актриса Зои Кравиц рассказала о переменах в личной жизни.

Дочь Ленни Кравица, актриса Зои Кравиц собралась выходить замуж.

Об этом девушка призналась американскому изданию Rolling Stone, обложку которого украсила.

По словам Зои, она собиралась хранить в тайне свое семейное положение:

Да, я обручена. Я еще никому не говорила, не объявляла миру. Хотела сохранить это в тайне. С ним я могу быть страной. Это так расслабляет, когда рядом с кем-то ты можешь быть самой собой, на 100% такой, какой себя ощущаешь.

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Избранником Зои Кравиц стал 30-летний актер Карл Глусман, с которым они встречаются уже два года.

Напомним, американская певица и актриса Хилари Дафф родила второго ребенка. Первое фото малышки смотри здесь.