Зои Кравиц выходит замуж
Американская актриса Зои Кравиц рассказала о переменах в личной жизни.
Дочь Ленни Кравица, актриса Зои Кравиц собралась выходить замуж.
Об этом девушка призналась американскому изданию Rolling Stone, обложку которого украсила.
По словам Зои, она собиралась хранить в тайне свое семейное положение:
Да, я обручена. Я еще никому не говорила, не объявляла миру. Хотела сохранить это в тайне. С ним я могу быть страной. Это так расслабляет, когда рядом с кем-то ты можешь быть самой собой, на 100% такой, какой себя ощущаешь.
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Избранником Зои Кравиц стал 30-летний актер Карл Глусман, с которым они встречаются уже два года.
Напомним, американская певица и актриса Хилари Дафф родила второго ребенка. Первое фото малышки смотри здесь.
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