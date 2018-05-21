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Зои Кравиц выходит замуж

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Американская актриса Зои Кравиц рассказала о переменах в личной жизни.
Зои кравиц выходит замуж
Зои кравиц выходит замуж
GettyImages

Дочь Ленни Кравица, актриса Зои Кравиц собралась выходить замуж.

Об этом девушка призналась американскому изданию Rolling Stone, обложку которого украсила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life | imitates | art

Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

По словам Зои, она собиралась хранить в тайне свое семейное положение:

Да, я обручена. Я еще никому не говорила, не объявляла миру. Хотела сохранить это в тайне. С ним я могу быть страной. Это так расслабляет, когда рядом с кем-то ты можешь быть самой собой, на 100% такой, какой себя ощущаешь.

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Избранником Зои Кравиц стал 30-летний актер Карл Глусман, с которым они встречаются уже два года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mushy. @karlglusman

Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

Напомним, американская певица и актриса Хилари Дафф родила второго ребенка. Первое фото малышки смотри здесь.

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Теги: Зои Кравиц, Карл Глусман, новости, шоу-биз
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