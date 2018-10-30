Хилари Дафф родила второго ребенка
Американская певица и актриса Хилари Дафф во второй раз стала мамой: опубликовано фото младенца.
Исполнительница Хилари Дафф родила второго ребенка.
В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала первое фото младенца, который родился еще 25 октября. Это - девочка, ее назвали Бэнкс Вайолет Бэир:
Эта малышка украла наши сердца. Она вошла в этот мир в четверг днем, и это настоящее волшебство.
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На снимке также запечатлен отец малышки, возлюбленный Хилари Дафф - музыкант Мэттью Кома, с которым актриса встречается с начала 2017 года.
Ранее Дафф была замужем за хоккеистом Майком Комри, от которого родила своего первенца - сына Луку Круз Комри, которому сейчас 6 лет.
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