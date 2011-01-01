Мег Райан тайно вышла замуж - СМИ

Голливудская актриса Мег Райан пошла под венец: узнай, кто стал ее избранником.

56-летняя актриса Мег Райан тайно вышла замуж за 67-летнего рок-музыканта Джона Мелленкампа.

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На днях папарацци подловили Мег на прогулке в Нью-Йорке и все бы ничего, однако на безымянном пальце актрисы красовалось сверкающее кольцо. Учитывая то, что еще весной начали ходить слухи о том, что пара обручилась, вероятнее всего, кольцо свидетельствует о тайной свадьбе актрисы.

Мег Райан тайно вышла замуж gettyImages.com

Мег Райан тайно вышла замуж gettyImages.com

Джон и Мег закрутили роман еще в 2011-м, но через три года расстались, оставшись друзьями. В 2017 году пара возобновила романтические отношения.

Джон Мелленкамп и Мег Райан gettyImages.com

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