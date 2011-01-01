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Мег Райан тайно вышла замуж - СМИ

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Голливудская актриса Мег Райан пошла под венец: узнай, кто стал ее избранником.
Мег Райан тайно вышла замуж
Мег Райан тайно вышла замуж
gettyImages.com

56-летняя актриса Мег Райан тайно вышла замуж за 67-летнего рок-музыканта Джона Мелленкампа.

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На днях папарацци подловили Мег на прогулке в Нью-Йорке и все бы ничего, однако на безымянном пальце актрисы красовалось сверкающее кольцо. Учитывая то, что еще весной начали ходить слухи о том, что пара обручилась, вероятнее всего, кольцо свидетельствует о тайной свадьбе актрисы.

 

Мег Райан тайно вышла замуж
Мег Райан тайно вышла замуж
gettyImages.com
Мег Райан тайно вышла замуж
Мег Райан тайно вышла замуж
gettyImages.com

 

Джон и Мег закрутили роман еще в 2011-м, но через три года расстались, оставшись друзьями. В 2017 году пара возобновила романтические отношения.

Джон Мелленкамп и Мег Райан
Джон Мелленкамп и Мег Райан
gettyImages.com

Напомним, голливудская актриса Деми Мур закрутила лесбийский роман. Кто стал избранницей звезды, читай здесь.

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Теги: Мег Райан, Джон Мелленкамп, новости, фото, шоу-биз
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