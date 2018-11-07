Руслан Сеничкин возвращается на "Танці з зірками 2018"

Бывший участник шоу “Танці з зірками 2018“, ведущий “Сніданку з 1+1“ Руслан Сеничкин возвращается на танцевальный проект.

Об этом он заявил в своем видеообращении к поклонникам в социальной сети Instagram:

Уже более двух недель я не танцую. Но мне эти танцы снятся: постоянные репетиции, хейтеры что-то пишут, я это читаю, все на меня взваливается... Мне это надоело и я решил на эту неделю вернуться в “Танці з зірками“. Хоть тушкой, хоть крабиком, не знаю, каким образом, но “Танці з зірками“, ждите меня!