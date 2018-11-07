Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Руслан Сеничкин возвращается на "Танці з зірками 2018"

Комментариев: 0
Ведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин обратился к своим поклонникам с неожиданным заявлением.
Руслан Сеничкин возвращается на "Танці з зірками 2018"
Руслан Сеничкин возвращается на "Танці з зірками 2018"
пресс-служба канала 1+1

Бывший участник шоу “Танці з зірками 2018“, ведущий “Сніданку з 1+1“ Руслан Сеничкин возвращается на танцевальный проект.

Об этом он заявил в своем видеообращении к поклонникам в социальной сети Instagram:

Уже более двух недель я не танцую. Но мне эти танцы снятся: постоянные репетиции, хейтеры что-то пишут, я это читаю, все на меня взваливается... Мне это надоело и я решил на эту неделю вернуться в “Танці з зірками“. Хоть тушкой, хоть крабиком, не знаю, каким образом, но “Танці з зірками“, ждите меня!

Читай также: Экс-участник “Танців з зірками“ показал, как выглядел 20 лет назад

Руслан Сеничкин покинул шоу в 9 выпуске. Возможно, Руслан Сеничкин станет ведущим звездного балкона в 11 выпуске.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу “МастерШеф-8“ в среду, 7 ноября. 

Поделись:
Теги: Руслан Сеничкин, Танці з зірками 2018, видео, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь