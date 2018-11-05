Экс-участник "Танців з зірками" показал, как выглядел 20 лет назад

Бывший участник шоу “Танці з зірками 2018“, ведущий передачи “Сніданок з 1+1“ Руслан Сеничкин показал, как выглядел 20 лет назад.

Архивные фотографии, сделанные в 1996 и 1998 годах, Руслан опубликовал в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Вспомнил тут прошлое...) Это я возле школы в Днепре. 1996 год. Страшно не любил, поэтому сбежал в 9 классе подальше и поступил в колледж.

Потом я на защите диплома в 1998 году. Предупреждаю, дальше сложно произносить. А самому страшно!

Фотка из Днепропетровского колледжа автоматики и телемеханики, факультет “Компьютерные и интеллектуальные системы и сети“ (младший инженер). Тема: “Матричные, струйные и лазерные принтеры. Анализ и принцип работы контроллера принтера. Микропроцессорная система взаимодействия с периферийное устройствами“. Фууух!

О кристалло-графической физике и прикладной теории цифровых автоматов больше не скажу. Из всего сейчас помню только названия. ну чуть больше :)

Теперь уже 20 лет думаю, куда воткнуть тот опыт :)