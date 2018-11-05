Экс-участник "Танців з зірками" показал, как выглядел 20 лет назад
Бывший участник шоу “Танці з зірками 2018“, ведущий передачи “Сніданок з 1+1“ Руслан Сеничкин показал, как выглядел 20 лет назад.
Архивные фотографии, сделанные в 1996 и 1998 годах, Руслан опубликовал в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:
Вспомнил тут прошлое...) Это я возле школы в Днепре. 1996 год. Страшно не любил, поэтому сбежал в 9 классе подальше и поступил в колледж.
Потом я на защите диплома в 1998 году. Предупреждаю, дальше сложно произносить. А самому страшно!
Фотка из Днепропетровского колледжа автоматики и телемеханики, факультет “Компьютерные и интеллектуальные системы и сети“ (младший инженер). Тема: “Матричные, струйные и лазерные принтеры. Анализ и принцип работы контроллера принтера. Микропроцессорная система взаимодействия с периферийное устройствами“. Фууух!
О кристалло-графической физике и прикладной теории цифровых автоматов больше не скажу. Из всего сейчас помню только названия. ну чуть больше :)
Теперь уже 20 лет думаю, куда воткнуть тот опыт :)
Читай также: Фаворитка “Танців з зірками 2018“ травмировалась
Оказалось, что Сеничкин ностальгирует в рамках флешмоба #сніданок_молодість, в котором показывают фотографии “тогда“ и “сейчас“. Акция приурочена ко Всемирному дню молодежи, который отмечается 10 ноября.
Згадав тут минуле..) Це я біля школи в в Дніпрі. 96 рік. Страшно не любив, тому втік в 9 класі подалі і поступив в коледж. . Потім я на захисті диплому 98 року. Попереджаю, далі складно вимовляти. А самому лячно! Фотка з Дніпропетровського коледжу автоматики і телемеханіки, факультет «компьютерні та інтелектуальні системи та мережі» (молодший інженер)). Тема: «Матричні, струменеві та лазерні принтери. Аналіз та принцип роботи контрОлера принтера. Мікропроцесорна система взаємодії з періферійними пристроями». Фууух! Про кристалографічну фізику та прикладну теорію цифрових автоматів більше не скажу. З усього нині пам’ятаю лише назви)) ну трохи більше:). . . Тепер вже як 20 років думаю, куди встромити той досвід:). . А все чого?!) Зараз збираємо в ефірі вас «тоді» і «зараз»). #сніданок_молодість. Цього тижня всесвітній день молоді. Тому от долучився) @snidanok
Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева поделилась редким семейным фото.
Полная версия правил