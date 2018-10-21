"Танці з зірками 2018": кто покинул шоу в девятом выпуске

Турнірна таблиця дев'ятого ефіру шоу з оцінками від суддів! Лідери ефіру @lastochkin_igor та @ilonagvozdeva, на останній сходинці опинилися @lesia_nikituk та @ezhov_maksim_! Хто залишить шоу сьогодні, дізнаємося після виступу @polyakovamusic, а поки голосування триває! 👆🏻Остання можливість врятувати своїх фаворитів! #ТанцізЗірками

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 21 Окт 2018 в 1:11 PDT