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"Танці з зірками 2018": кто покинул шоу в девятом выпуске

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Кто покинул "Танці з зірками 2018" в 9 выпуске.
"Танці з зірками 2018": кто покинул шоу в девятом выпуске
"Танці з зірками 2018": кто покинул шоу в девятом выпуске
пресс-служба канала "1+1"

21 октября состоялся 9 фир шоу “Танці з зірками 2018“. В прошлом, восьмом эфире, ни одна пара не покинула паркет из-за ухода Оксаны Марченко, а в шоу вернулись Денис Беринчик и Екатерина Белявская

Результаты голосования членов жюри 9 выпуска: 

В зоне риска после зрительского голосования и суммарного количества балов оказались две пары: Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Им пришлось отстаивать свое право остаться в проекте танцем “за жизнь“. 

Члены жюри решили, что проект в 9 эфире покуинут Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Так, на проекте “Танцы со звездами 2018“ осталось 6 пар.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк посвятила песню Владу Яме.

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