"Танці з зірками 2018": кто покинул шоу в девятом выпуске
21 октября состоялся 9 фир шоу “Танці з зірками 2018“. В прошлом, восьмом эфире, ни одна пара не покинула паркет из-за ухода Оксаны Марченко, а в шоу вернулись Денис Беринчик и Екатерина Белявская.
Результаты голосования членов жюри 9 выпуска:
Турнірна таблиця дев'ятого ефіру шоу з оцінками від суддів! Лідери ефіру @lastochkin_igor та @ilonagvozdeva, на останній сходинці опинилися @lesia_nikituk та @ezhov_maksim_! Хто залишить шоу сьогодні, дізнаємося після виступу @polyakovamusic, а поки голосування триває! 👆🏻Остання можливість врятувати своїх фаворитів! #ТанцізЗірками
В зоне риска после зрительского голосования и суммарного количества балов оказались две пары: Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Им пришлось отстаивать свое право остаться в проекте танцем “за жизнь“.
Члены жюри решили, что проект в 9 эфире покуинут Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Так, на проекте “Танцы со звездами 2018“ осталось 6 пар.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк посвятила песню Владу Яме.
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