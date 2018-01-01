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Премьера: Гайтана презентовала песню "Сніг"

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Украинская певица Гайтана выпустила трек о надеждах и мечтах под названием «Сніг»: где его можно послушать.
Гайтана выпустила новую песню: слушать онлайн, видео
Гайтана выпустила новую песню: слушать онлайн, видео
пресс-служба

Исполнительница Гайтана, которая недавно представила зажигательную песню «Te Amo», сейчас презентовала новую композицию под названием «Сніг».

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Новая музыкальная премьера - история о каждом из нас: наши надежды и мечты, давние воспоминания и желание, сны, которые становятся реальностью и неподдельную любовь, которая, как первый снег - всегда внезапная, но долгожданная. Сама Гайтана говорит о песне так:

Композиция получилась чрезвычайно теплой и уютной. Мне очень хочется, чтобы слушая ее, на душе стало спокойнее. Я желаю вам взаимной любви и чтобы она никому не причиняла боли.

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Автором слов и музыки традиционно выступила сама Гайтана. Сейчас певица вместе с командой активно работает и над созданием нового видеоклипа к песне «Сніг». Послушать новую песню Гайтаны можно здесь:

Напомним также, что Cepasa выпустил альбом «Dark Beauty».

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Теги: Гайтана, новости, шоубиз, музыка, видео, новая песня
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Источник: ivona bigmir)net

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