Премьера дня: Cepasa выпустил альбом «Dark Beauty»

Украинский электронный продюсер и музыкант Cepasa возвращается с новым – четвертым по счету альбомом «Dark Beauty».

Идеолог проекта Cepasa Павел Ленченко говорит, что альбом «Dark Beauty» - самая захватывающая, осознанная и серьезная запись, над которой он когда-либо работал.

Cepasa отмечает, что в работе над новыми композициями старался быть честным с самим собой и не придумывал никаких образов. Концепцию альбома сам артист объяснил лаконично:

Темное настроение и красота мелодий.

В поддержку лонгплея ранее вышел сингл и видеоклип «Waves». Стильный нуар с элементами роуд-муви, снятый постоянным режиссером Cepasa Настасьей Милевской.

На «Dark Beauty» Павел продолжает исследовать новые территории актуальной электронной музыки. К его фирменному монументально-неспешному звучанию в этот раз добавились некоторые совершенно новые решения. «How Alone to You» и «Shadows» построены на гитарных партиях студийного соратника Cepasa – Александра Давиденко. В «Rain» продюсер обнаруживает в себе склонность к минималистичному техно, а в «ENTP» – к ломанным ритмам. «Where Are You» – украшенный оркестровыми партиями, мечтательный чиллстеп. А финальная композиция «Unreal» - кинематографичный трип-хоп. Совершенно новая звуковая среда для Cepasa.

Над мастерингом альбома работал известный украинский музыкант Vakula. Релиз выпустил собственный лейбл артиста Cepasa Music.

Cepasa – автор трех альбомов: «Doing Right» (2012), «Nove» (2014) и «Noises» (2016). В 2017 году получил престижную премию Yuna в номинации «Новое дыхание».

