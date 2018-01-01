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On I Ona представили новое видео и сингл «Де Ми»

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Украинский дуэт On I Ona презентовал сингл «Де Ми»: где его можно послушать.
On I Ona представили новое видео и сингл: слушать песню, смотреть клип онлайн
On I Ona представили новое видео и сингл: слушать песню, смотреть клип онлайн
пресс-служба

Группа On I Ona презентовала клип на новый трек «Де Ми». Это уже третий успешный сингл для дуэта в текущем году - вслед за композициями «Від Ілюзій» и «Точка G».  

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Любовь за пределами гравитации! Чувство, которое позволяет летать. Невидимая сила, способная изменять нашу жизнь к лучшему. Обмануть законы физики вызвался талантливый клипмейкер Радислав Лукин:

Перед нами стояла задача сделать что-то необычное и удивительное. Летающие предметы, магические эффекты… Стоило начать воплощать задуманное, как удивительное стало частью нашей реальной жизни! Это были очень сложные и, вместе с тем, захватывающие съемки. Я был приятно удивлен выдержкой Леши и Алены. Сутки без сна, битая посуда, сцены на крыше со швальным ветром и перепады температуры – от 30 градусов тепла до нуля. Но ребята при этом находили в себе силы шутить и получали удовольствие от процесса.

Особенными называют съемки этого клипа и сами участники дуэта:

Радислав замахнулся на съемки не просто клипа, но целого короткометражного фильма. Мы сняли столько материала! Я до последнего не верил, что он сможет уместить все это в три с половиной минуты.

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On I Ona – дуэт Алексея Мартыненко и Алены Жигаревой, органично сочетающий в своем творчестве элементы дип-хауса и мелодичную поп-музыку. Проект был основан в 2016 году и с тех пор успел не только найти свое узнаваемое звучание, но и завоевать признание меломанов. Сразу несколько синглов проекта находятся в горячей ротации украинских радиостанций и входят в Top самых популярных песен поискового музыкального сервиса Shazam. 

Смотреть клип On Ona «Де Ми» можно здесь:

Напомним также, что Cepasa выпустил альбом «Dark Beauty».

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Источник: ivona bigmir)net

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