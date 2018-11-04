Селена Гомес снялась в новогодней рекламной кампании Coach: видео

Певица Селена Гомес снялась в короткометражке нью-йоркского бренда, приуроченную к предстоящим рождественским праздникам.

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Американская исполнительница Селена Гомес, которая недавно была госпитализирована в психиатрическую больницу, приняла участие в новогодней рекламной кампании бренда Coach. Певица снялась в коротком видео вместе с нарисованными животными.

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Кампания получила название "Камера, мотор, праздники" ( Lights, Camera, Holiday). Селена, являющаяся амбассадором Coach, появилась на постере и снялась в праздничном ролике. В короткометражке она вместе с анимированными животными проходит прослушивание, чтобы стать частью праздничной витрины магазина Coach. Так компания решила напомнить о традиции украшать витрины к Новому году.

Селена Гомес для Coach Coach

Напомним, что ранее Джастин Бибер эмоционально отреагировал на новость о госпитализации Селены Гомес, с которой они состояли в отношениях несколько лет.