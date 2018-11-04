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Селена Гомес снялась в новогодней рекламной кампании Coach: видео

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Певица Селена Гомес снялась в короткометражке нью-йоркского бренда, приуроченную к предстоящим рождественским праздникам.
Селена Гомес снялась в новогодней рекламной кампании Coach
Селена Гомес снялась в новогодней рекламной кампании Coach
Кадр из Youtube

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Американская исполнительница Селена Гомес, которая недавно была госпитализирована в психиатрическую больницу, приняла участие в новогодней рекламной кампании бренда Coach. Певица снялась в коротком видео вместе с нарисованными животными. 

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Кампания получила название "Камера, мотор, праздники" ( Lights, Camera, Holiday). Селена, являющаяся амбассадором Coach, появилась на постере и снялась в праздничном ролике. В короткометражке она вместе с анимированными животными проходит прослушивание, чтобы стать частью праздничной витрины магазина Coach. Так компания решила напомнить о традиции украшать витрины к Новому году. 

Селена Гомес для Coach
Селена Гомес для Coach
Coach

Напомним, что ранее Джастин Бибер эмоционально отреагировал на новость о госпитализации Селены Гомес, с которой они состояли в отношениях несколько лет. 

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Теги: Селена Гомес, мода
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  04.11.2018, 20:14
Оценка:  0
pусский
Секелена Говномес так пёрнула, что я кончил себе в трусы, блять! Гы-гы-гы!
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