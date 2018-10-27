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Оля Полякова рассказала, во сколько ей обошлось грандиозное шоу во Дворце Спорта

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Суперблондинка Оля Полякова поделилась подробностями организации самого масштабного концерта в ее карьере.
Оля Полякова рассказала, во сколько ей обошлась "Королева ночи"
Оля Полякова рассказала, во сколько ей обошлась "Королева ночи"
Антон Кулаковский

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26 октября в киевском Дворце Спорта состоялась премьера грандиозной программы Оли Поляковой “Королева ночи“, о котором Ivona подробно рассказывала здесь. Накануне стало известно, сколько денег суперблондинка потратила на самое масштабное шоу за всю свою карьеру. 

Полякова призналась, что вложила в организацию гранд-концерта больше, чем в постройку собственного дома. 

Ровно в два раза дороже, чем я построила дом. Я построила дом, я его закончила и стонала два года. Потому что я возила с концерта этим строителям, с концерта – им, денег не видела и стонала целых два года. И когда я увидела прайс на шоу, я сказала: “Боже, какой дешевый я себе дом построила“, - рассказала Оля в интервью

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Певица также отметила, что все доходы, полученные со своих концертов и корпоративов, она инвестировала в “Королеву ночи“. Учитывая, что за одно такое выступление Оля Полякова получает до 30 000 евро, можно сделать вывод, что шоу во Дворце Спорта обошлось ей в несколько миллионов. 

На хорошее шоу для людей – ничего не жалко, - призналась она. 

Напомним, что недавно певица Оля Полякова отправилась на Мальдивы, откуда поделилась с поклонниками откровенным снимком.

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Теги: Оля Полякова, королева ночи, шоу
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.11.2018, 14:48
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Ага, еби мозга дальше, тебе все поверили! Срака потасканная и отверстие в дырке диаметром с бублик, видали тебя на Мальдивах, бля...
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