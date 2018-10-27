Оля Полякова рассказала, во сколько ей обошлось грандиозное шоу во Дворце Спорта

Суперблондинка Оля Полякова поделилась подробностями организации самого масштабного концерта в ее карьере.

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26 октября в киевском Дворце Спорта состоялась премьера грандиозной программы Оли Поляковой “Королева ночи“, о котором Ivona подробно рассказывала здесь. Накануне стало известно, сколько денег суперблондинка потратила на самое масштабное шоу за всю свою карьеру.

Полякова призналась, что вложила в организацию гранд-концерта больше, чем в постройку собственного дома.

Ровно в два раза дороже, чем я построила дом. Я построила дом, я его закончила и стонала два года. Потому что я возила с концерта этим строителям, с концерта – им, денег не видела и стонала целых два года. И когда я увидела прайс на шоу, я сказала: “Боже, какой дешевый я себе дом построила“, - рассказала Оля в интервью.

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Певица также отметила, что все доходы, полученные со своих концертов и корпоративов, она инвестировала в “Королеву ночи“. Учитывая, что за одно такое выступление Оля Полякова получает до 30 000 евро, можно сделать вывод, что шоу во Дворце Спорта обошлось ей в несколько миллионов.

На хорошее шоу для людей – ничего не жалко, - призналась она.

Напомним, что недавно певица Оля Полякова отправилась на Мальдивы, откуда поделилась с поклонниками откровенным снимком.