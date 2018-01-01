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Появились первые кадры комедии "Пышка" с Дженнифер Энистон

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В новом фильме Энистон предстанет в образе королевы красоты.
Дженнифер Энистон в кадре из фильма "Пышка"
Дженнифер Энистон в кадре из фильма "Пышка"

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В следующем месяце выходит музыкальная комедия "Пышка" с Дженнифер Энистон и Даниэль Макдональд в главных ролях. На этой неделе компания Netflix презентовала первые кадры из предстоящего фильма и официальный постер. 

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"Пышка" станет экранизацией романа "Ya Dumplin" авторства Джули Мерфи и Майкла Костигана, рассказывающего о девочке по имени Уиллоудин. Юная героиня страдает от лишнего веса, в то время как ее мама Рози, в прошлом королева красоты, организовывает новый конкурс. Уиллоудин в качестве протеста записывается на конкурс красоты среди подростков, а вслед за ней это делают и другие "пышки", устраивая настоящую революцию. 

Постер фильма
Постер фильма "Пышка"

Над музыкой к "Пышке" работали Долли Партон, Sia, Миранда Ламберт, Элисон Краусс, Эль Тэннер Шнайдер и многие другие.

В Netflix объявили, что первые зрители увидят фильм "Пышка" в начале декабря этого года.

Напомним, что ранее украинская певица Наталка Карпа презентовала осенний трек “В обіймах“.

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Теги: Пышка, кино, Дженнифер Энистон
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