Появились первые кадры комедии "Пышка" с Дженнифер Энистон

В новом фильме Энистон предстанет в образе королевы красоты.

Читай также: Michelle Andrade презентовала песню Hasta La Vista

В следующем месяце выходит музыкальная комедия "Пышка" с Дженнифер Энистон и Даниэль Макдональд в главных ролях. На этой неделе компания Netflix презентовала первые кадры из предстоящего фильма и официальный постер.

Читай также: Слава Каминская готовится к выступлению на “Танцях з зірками 2018“

"Пышка" станет экранизацией романа "Ya Dumplin" авторства Джули Мерфи и Майкла Костигана, рассказывающего о девочке по имени Уиллоудин. Юная героиня страдает от лишнего веса, в то время как ее мама Рози, в прошлом королева красоты, организовывает новый конкурс. Уиллоудин в качестве протеста записывается на конкурс красоты среди подростков, а вслед за ней это делают и другие "пышки", устраивая настоящую революцию.

Постер фильма "Пышка"

Над музыкой к "Пышке" работали Долли Партон, Sia, Миранда Ламберт, Элисон Краусс, Эль Тэннер Шнайдер и многие другие.

В Netflix объявили, что первые зрители увидят фильм "Пышка" в начале декабря этого года.

Напомним, что ранее украинская певица Наталка Карпа презентовала осенний трек “В обіймах“.