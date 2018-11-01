Слава Каминская готовится к выступлению на "Танцях з зірками 2018"
Солистка украинский группы "НеАнгелы" Слава Каминская возобновила занятися танцами.
Как известно, во время подготовки к первому эфиру шоу "Танці з зірками 2018" Слава получила серьезную травму позвоночника. Так как врачи временно запретили артистке заниматься танцами, она вынуждена была покинуть шоу.
Сейчас же Каминская сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram о том, что вернулась на паркет:
Мечты должны сбываться. Сегодня я впервые после реабилитации достала с полки танцевальные туфли, набрала партнера и мы пришли в зал, с которого всё начиналось... Как же я скучала! Игорь Кузьменко, придётся догнать всё, что мы пропустили. Но начнём, пожалуй, с читы-дриты.
мечты должны сбываться💕 сегодня я, впервые после реабилитации достала с полки танцевальные туфли, набрала партнера и мы пришли в зал, с которого всё начиналось... как же я скучала! @igorkuzmenko_official_ придётся догнать всё, что мы пропустили😂 но начнём, пожалуй, с читы-дриты😂
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Скорее всего, Слава выступит в финальном эфире "Танців з зірками 2018", вместе со всеми участниками проекта. Однако, не исключено, что организаторы подготовили и другие сюрпризы для зрителей.
Напомним, ранее мы сообщали, чем удивит зрителей 11 эфир шоу "Танці з зірками 2018".
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