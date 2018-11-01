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Слава Каминская готовится к выступлению на "Танцях з зірками 2018"

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Украинская певица Слава Каминская показала, как занимается танцами после серьезной травмы.
Слава Каминская готовится к выступлению на "Танцях з зірками 2018"
Слава Каминская готовится к выступлению на "Танцях з зірками 2018"
пресс-служба Нового канала

Солистка украинский группы "НеАнгелы" Слава Каминская возобновила занятися танцами.

Как известно, во время подготовки к первому эфиру шоу "Танці з зірками 2018" Слава получила серьезную травму позвоночника. Так как врачи временно запретили артистке заниматься танцами, она вынуждена была покинуть шоу.

Сейчас же Каминская сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram о том, что вернулась на паркет:

Мечты должны сбываться. Сегодня я впервые после реабилитации достала с полки танцевальные туфли, набрала партнера и мы пришли в зал, с которого всё начиналось... Как же я скучала! Игорь Кузьменко, придётся догнать всё, что мы пропустили. Но начнём, пожалуй, с читы-дриты.

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Скорее всего, Слава выступит в финальном эфире "Танців з зірками 2018", вместе со всеми участниками проекта. Однако, не исключено, что организаторы подготовили и другие сюрпризы для зрителей.

Напомним, ранее мы сообщали, чем удивит зрителей 11 эфир шоу "Танці з зірками 2018".

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Теги: Слава Каминская, Игорь Кузьменко, Танці з зірками 2018, новости, шоу-биз, фото
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