Слава Каминская готовится к выступлению на "Танцях з зірками 2018"

Украинская певица Слава Каминская показала, как занимается танцами после серьезной травмы.

Солистка украинский группы "НеАнгелы" Слава Каминская возобновила занятися танцами.

Как известно, во время подготовки к первому эфиру шоу "Танці з зірками 2018" Слава получила серьезную травму позвоночника. Так как врачи временно запретили артистке заниматься танцами, она вынуждена была покинуть шоу.

Сейчас же Каминская сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram о том, что вернулась на паркет:

Мечты должны сбываться. Сегодня я впервые после реабилитации достала с полки танцевальные туфли, набрала партнера и мы пришли в зал, с которого всё начиналось... Как же я скучала! Игорь Кузьменко, придётся догнать всё, что мы пропустили. Но начнём, пожалуй, с читы-дриты.

Читай также: Павел Вишняков рассказал, на сколько похудел на "Танцях з зірками 2018"

Скорее всего, Слава выступит в финальном эфире "Танців з зірками 2018", вместе со всеми участниками проекта. Однако, не исключено, что организаторы подготовили и другие сюрпризы для зрителей.

Напомним, ранее мы сообщали, чем удивит зрителей 11 эфир шоу "Танці з зірками 2018".