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Солисток российской группы "Две Маши" не пустили в Украину - подробности

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Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили в страну и запретили въезд на три года российской группе "Две Маши" из-за посещения оккупированного Крыма.
Солисток российской группы "Две Маши" не пустили в Украину
Солисток российской группы "Две Маши" не пустили в Украину
Соцсети

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Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили в страну российскую группу "Две Маши". Исполнительницам также запретили въезд в Украину на три года, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Сегодня утром, во время пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов пограничниками выявлены гражданки РФ - солистки группы "Две Маши". Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове сегодня вечером, - говорится в сообщении ведомства.

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Известно, что во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска.

В ГПСУ добавили, что солистки группы "Две Маши" будут отправлены в Россию в ближайшее время.

Дуэт "Две Маши" основан в 2016 году. Ее участницы – россиянки Мария Гайтун и Мария Зайцева, известны благодаря песне "Босая".

Ранее Ivona писала, что Светлану Лободу прооперировали в одной из московских клиник.

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Теги: две маши, группа, украина, крым
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