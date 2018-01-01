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Премьера дня: Артем Пивоваров презентовал песню "Мимо меня"

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Украинский певец Артем Пивоваров презентовал свой новый сингл "Мимо меня", в котором озвучил внутреннюю мантру, прописав в строчках песни мистический слог.
Артем Пивоваров презентовал песню "Мимо меня"
Артем Пивоваров презентовал песню "Мимо меня"
пресс-служба

"Мимо меня" – это творческая проекция мыслей Артема Пивоварова через звук, которыми делится артист, призывая быть сильными, идти своим путём, достигать поставленных целей, не обращая внимания на трудности и препятствия.

Сам Артем о новой песне говорит так:

"Мимо меня" – это внутренняя мантра. Мой щит. Это состояние, в котором я создаю музыку, руководствуясь, в первую очередь, первобытными ощущениями и эмоциями. Быть самим собой – главная цель. Не отвлекаясь на мимолетное влияние моды, на возведение безликости на вершины, не предавая свои ценности, оставайся собой.

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Не изменяя собственной философии, Артём Пивоваров продолжает вдохновлять своих стихийных слушателей каждой строчкой собственного творчества.

Слушай песню "Мимо меня" Артема Пивоварова здесь:

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Теги: Артем Пивоваров, новости, видео, шоу-биз
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