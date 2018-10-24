Светлану Лободу прооперировали: новые подробности

Появились новые подробности срочной госпитализации украинской певицы Светланы Лободы.

Исполнительница Светлана Лобода, которая была госпитализирована 23 октября, перенесла срочную операцию на почке.

Об этом передает издание SUPER со ссылкой на источники в московской клинике, куда и попала артистка.

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Вечером 23 октября, во время исполнения сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. После этого Светлану доставили в больницу. Медикам удалось стабилизировать состояние певицы.

Так как ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим, все концерты Лободы, запланированные на конец октября, переносятся.

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева показала лицо без макияжа.