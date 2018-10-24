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Светлану Лободу прооперировали: новые подробности

Комментариев: 3
Появились новые подробности срочной госпитализации украинской певицы Светланы Лободы.
Светлану Лободу прооперировали
Светлану Лободу прооперировали
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода, которая была госпитализирована 23 октября, перенесла срочную операцию на почке.

Об этом передает издание SUPER со ссылкой на источники в московской клинике, куда и попала артистка.

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Вечером 23 октября, во время исполнения сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. После этого Светлану доставили в больницу. Медикам удалось стабилизировать состояние певицы. 

Так как ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим, все концерты Лободы, запланированные на конец октября, переносятся.

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева показала лицо без макияжа.

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Теги: Светлана Лобода, новости, шоу-биз
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.10.2018, 18:56
Оценка:  0
гость
Потому что Света на диетах сидит вечно,всех денег не заработаешь,после родов хотя бы год посидела в отпуске,а то моду взяли от жлобства,родить и через три дня на работу бежать.
гость  (аноним)  24.10.2018, 18:31
Оценка:  0
гость
топ новость но всем п_о_х_у_й
k2s11ltk    24.10.2018, 18:19
Оценка:  -3
k2s11ltk
Сподіваємося, що швидко подохне мерзота!
гость  (аноним)  24.10.2018, 17:29
Оценка:  -5
гость
на почке??? а не на геморое от аналаьного?
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