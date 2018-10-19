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Стало известно, почему Лобода скрывала беременность от дочери

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Певица Светлана Лобода назвала причину, по которой скрывала беременность от своей старшей дочки.
Светлана Лобода скрывала вторую беременность от дочери
Светлана Лобода скрывала вторую беременность от дочери
instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которая накануне заинтриговала фанов снимком с таинственным возлюбленным, призналась, что скрывала беременность от дочери Евы. Подробнее читайте далее в материале Ivona. 

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Так, в одном из недавних эфиров шоу “Вечерний Ургант“, где Лобода была гостьей, звездная мама рассказала, как протекала ее беременность

Гримеры узнали о моей беременности на пятом месяце. Живот начал расти, и они осознали, что меняются мерки. А моя старшая дочь узнала на восьмом. Она мне все время говорила: „Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать!“. А когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Когда она узнала, Ева чуть не плакала. Она была такой счастливой. Она очень сильно хотела сестричку, — поделилась воспоминаниями Светлана. 

Лобода также рассказала и о том, как выбрала имя дочери: “Я была практически уверена, что назову ее так. Мы согласовали с папой и решили, что это будет Тильда“. Но имени отца ребенка певица так и не раскрыла. 

Ранее ведущий Тимур Мирошниченко показал, как выглядит его 4-месячная дочь.

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Теги: лобода, беременность, шоу-биз
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pусский  (аноним)  21.10.2018, 14:37
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