Стало известно, почему Лобода скрывала беременность от дочери

Певица Светлана Лобода назвала причину, по которой скрывала беременность от своей старшей дочки.

Украинская певица Светлана Лобода, которая накануне заинтриговала фанов снимком с таинственным возлюбленным, призналась, что скрывала беременность от дочери Евы. Подробнее читайте далее в материале Ivona.

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Так, в одном из недавних эфиров шоу “Вечерний Ургант“, где Лобода была гостьей, звездная мама рассказала, как протекала ее беременность.

Гримеры узнали о моей беременности на пятом месяце. Живот начал расти, и они осознали, что меняются мерки. А моя старшая дочь узнала на восьмом. Она мне все время говорила: „Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать!“. А когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Когда она узнала, Ева чуть не плакала. Она была такой счастливой. Она очень сильно хотела сестричку, — поделилась воспоминаниями Светлана.

Лобода также рассказала и о том, как выбрала имя дочери: “Я была практически уверена, что назову ее так. Мы согласовали с папой и решили, что это будет Тильда“. Но имени отца ребенка певица так и не раскрыла.

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