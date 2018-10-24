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Светлану Лободу госпитализировали

Комментариев: 8
Украинская певица Светлана Лобода попала в больницу: названа причина.
Светлану Лободу госпитализировали
Светлану Лободу госпитализировали
пресс-служба

Во вторник, 23 октября, исполнительница Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки.

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Во время исполнения сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки.

Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало.

Напомним, украинский певец Макс Барских рассекретил название своего нового трека.

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Теги: Светлана Лобода, новости, шоу-биз
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Комментариев (8)
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Осталось 600 символов
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OKO    24.10.2018, 11:05
Оценка:  +3
OKO
нюхать меньше своим шнобелем нодо!
k2s11ltk    24.10.2018, 10:58
Оценка:  +3
k2s11ltk
То добре, може подохне гидота!
GreenPeace!    24.10.2018, 11:04
Оценка:  -4
GreenPeace!
Грех людям желать такое!!!
GreenPeace!    24.10.2018, 11:05
Оценка:  -3
GreenPeace!
Скоьькотненависти нужно иметь в душе??чтобы так ненавидеть и такое лбдям желать?ппц
luchikok    24.10.2018, 11:09
Оценка:  -1
luchikok
Сколько надо столько будем и иметь.
GreenPeace!    24.10.2018, 11:09
Оценка:  -2
GreenPeace!
Теперь ясно,почему у нас война в стране,ненависть из душ людей,аж прет.А где ненависть,там и война.Перед тем,как что-то кому-то желать плохое,подумайте о том,если бы на этом месте были вы или ваши близкие.
ВоблаВологда  (аноним)  24.10.2018, 10:58
Оценка:  +6
ВоблаВологда
Уже отказывают почки((((. Это тебя Света Бог наказал. Продалась ты кацапам, предала Украину(((((.
luchikok    24.10.2018, 11:10
Оценка:  0
luchikok
Проклятье Украинцев в действии))
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