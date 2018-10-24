Светлану Лободу госпитализировали

Украинская певица Светлана Лобода попала в больницу: названа причина.

Во вторник, 23 октября, исполнительница Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки.

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Во время исполнения сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки.

Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало.

Напомним, украинский певец Макс Барских рассекретил название своего нового трека.