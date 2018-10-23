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#БлагодійністьЗамістьКвітів: Оля Полякова запустила важную акцию

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Украинская певица Оля Полякова попросила не дарить ей цветы на сегодняшнем концерте «Королева ночи».
Подготовка к шоу "Королева ночи" Оли Поляковой
Подготовка к шоу "Королева ночи" Оли Поляковой
пресс-служба

Накануне гранд-шоу “Королева ночи“ Оля Полякова вместе с фондом “Таблеточки“ запустила акцию “Благодійність замість квітів“, целью которой является сбор средств для помощи онкобольным детям.

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Присоединиться к акции очень просто - вместо привычных цветочных подарков для Оли Поляковой сделайте благотворительный взнос на любую сумму и помогите детям быстрее выздороветь:

Всем привет. Дорогие мои! Все, кто купил билет на шоу «Королева ночи» и собирается сделать приятно вашей артистки и готовит мне букет цветов, я очень прошу вас, давайте сделаем по-другому и примем участие в проекте “Благодійність замість квітів“. Это так здорово - помочь другим.

Помните, что цветы достаточно быстро завянут, а благотворительная помощь позволит изменить жизнь одного ребенка и его семьи к лучшему.

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Среди тех, кто присоединился к благотворительной акции, певица разыграет три фирменных свитшота “Королева Ночи“ путем случайного компьютерного отбора с помощью Random.org.

Грандиозное шоу Оли Поляковой под названием “Королева ночи“ состоится уже сегодня, 26 октября, в киевском Дворце спорта в 19:00. 

Эксклюзивные кадры подготовки Поляковой к концерту:

Напомним также, что королева белорусской электронной сцены Mustelide выступит в Киеве.

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Теги: Оля Полякова, Таблеточки, Королева ночи, фото, новости, шоу-биз
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Источник: ivona bigmir)net

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