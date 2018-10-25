7 декабря группа MARU выступит в Киеве

2 октября состоялся релиз второго студийного альбома супергруппы MARU под названием POMPIDOU, а уже 7 декабря в столичном Caribbean Club музыканты готовы представить его на большом сольном концерте.

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Новый альбом POMPIDOU получился разноплановым и многогранным. Как заявляют сами музыканты, музыкальную параллель с центром современного искусства они провели, глядя на разнообразие рождаемого ими материала. Звучание второго альбома стало более электронным, в записи появились новые инструменты, сами песни по форме стали более лаконичны, не утратив при этом глубины своего содержания. Все композиции, за исключением одной англоязычной, написаны на украинском языке.

Группа MARU пресс-служба

Денис Дудко, лидер проекта, говорит:

Нас часто спрашивают о жанре, но разве всегда можно подчинить жанру то, что рождается естественно? Да, мы музыканты с классическим образованием, большинство из нас – с джазовым бэкграундом, при этом мы вдохновляемся и тем, что происходит в современном мире, это все наслаивается и получается что-то эклектичное. Потому мы думаем, что стоит воспринимать это как современное искусство – вне рамок и жанров.

7 декабря супергруппа MARU представит свой центр современного искусства на сцене Caribbean Club. На концерте будут исполнены все песни нового альбома, а также композиции из первой пластинки группы, вышедшей ровно год назад.

Дудко делится:

На этом концерте прозвучит полностью новый альбом POMPIDOU в полноценном звучании. Также, мы сыграем большинство песен из первого альбома, но, как всегда, будут еще и сюрпризы!

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Каждый концерт MARU – ни на что не похожее музыкальное, и даже театрализованное выступление. Что подготовят музыканты в этот раз - пока держится в секрете. Один из любимых художников музыкантов Пабло Пикассо говорил: «Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует». Приходите чувствовать музыку вместе с MARU - 7 декабря - Caribbean Club.

Афиша презентации нового альбома MARU пресс-служба

Билеты можно купить по ссылке.

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