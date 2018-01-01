“Прощавай”​: группа Mad Heads презентовала новый хит

В свет вышел новый сингл группы Mad Heads «Прощавай».

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Более двух лет авторы хитов «Надія Є» и «Я на морі», группа Mad Heads, не выпускали новых песен. После переезда фронтмена группы Вадима Красноокого в Канаду, музыканты продолжали гастрольную деятельность со вторым вокалистом, но нового материала не выпускали. А сегодня лидер Mad Heads Вадим Красноокий, впервые за долгое время, готов поделиться с миром своими личными переживаниями и представил публике новую глубокую композицию «Прощавай». Эта лирическая баллада рассказывает о сложности выбора и глобальных переменах в личной и профессиональной жизни автора. Но несмотря на это, в данной истории, безусловно, каждый из нас найдет что-то свое. Ведь всем нам в этой жизни приходилось неоднократно прощаться и отпускать.

Группа Mad Heads пресс-служба

Лидер группы Mad Heads Вадим Красноокий рассказывает:

В этом мире ничего не бывает навсегда. Все заканчивается, как плохое, так и хорошее. Хотим мы этого или нет, но нам всем приходится отпускать, прощаться и двигаться дальше. Это безусловно больно, но так же и дает надежду впустить в свою жизнь что-то новое. Эта песня – тот самый момент перехода от одного этапа к другому, как маленькая смерть и возрождение. Для меня лично это связано с решением получить опыт выживания в чужой стране и начать все с нуля. Это очень интересный эксперимент для того, чтобы почувствовать чего ты стоишь сам, без друзей и поддержки. Только выходя из зоны комфорта человек способен реально оценить себя и свои возможности.

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Так с кем же или с чем прощается Вадим Красноокий? Покидает ли он группу, либо же «надія є»? Ответы на эти вопросы вы найдете прослушав новый сингл группы Mad Heads «Прощавай»!

Слушать песню Mad Heads «Прощавай» можно здесь:

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