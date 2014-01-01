Королева белорусской электронной сцены Mustelide выступит в Киеве

В Киеве состоится космический концерт электронной принцессы.

Синти-поп дива, электронная принцесса, феномен и просто красавица – Mustelide, прямиком из Берлина, везет в Киев новую программу, сотканную из звуков аналоговых синтезаторов и сэмплов птичьих голосов. Mustelide – сольный проект Натальи Куницкой, участницы культовой беларусской группы Серебряная Свадьба. Ее дебютный альбом, выпущенный в 2014 году, был признан в Беларуси лучшим инди-поп/электронным релизом года. С выходом второго альбома в 2016 году она получила награду, как «лучший сольный исполнитель Беларуси». А для записи третьего альбома в этом году она переехала в Берлин в поисках новых музыкальных открытий. Экспериментальная музыка родом из Беларуси, покорившая Европу и Америку, 3-го ноября - под звездным небом Киевского Планетария!

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На счету Mustelide 5 видеоклипов, несколько престижных наград и участие в таких крупных музыкальных мероприятиях как Reeperbahn Festival (Германия), Tallinn Music Week (Эстония), MENT Festival (Словения), BUSH (Венгрия), Jazz Koktebel (Украина), Atlas Weekend (Украина), и всемирно известная арт-резиденция OneBeat (США), где Наташа в 2017 году стала одной из 25 участников отобранных из 4000 претендентов со всего мира.

В октябре 2018 вышел клип на песню Thum Nyatiti, написанную в рамках резиденции в соавторстве с кенийским музыкантом Rapasa Otieno, где они использовали авторские инструменты и оригинальный подход к звукоизвлечению

Наталья Куницкая – о том, как создавался клип:

Песня Thum Nyatiti появилась в США, когда я жила в арт резиденции по программе OneBeat. Там же я встретилась с Рапасой Отиено, кенийским музыкантом, шаманом и танцором, который и вдохновил меня на ее создание. Он и его саморучно сделанная африканская лира Ньятити. Весь этот магический процесс происходил в далекой от цивилизации местности штата Орегон, где вокруг были одни горы и леса, многие из которых оказались поражены пожарами, оттого и превратились в черно-белые. Нас было 25 человек музыкантов со всего мира. В первые три недели наша задача была просто творить, ни о чем не думать, и просто делать музыку вместе. Ежедневно кураторы проекта, которые все сами музыканты, нас подбадривали всякими любопытными заданиями из разряда поджемить с лесом или сделать себе инструмент из мусора, озвучить кино или импровизировать под видео со странными символами. Еще у нас там были всякие медитации, которые помогали максимально раскрепоститься и почувствовать друг друга в музыкальном плане. Мы за 3 недели подготовили программу на 4 часа крутейшей музыки и ездили с ней по разным штатам, публика буквально плакала на концертах от энергетики и гармонии между такими разными музыкантами и людьми. В итоге в этом треке все получилось тоже максимально контрастным, смешение жанров, языков, культур и технологий. Дополнением такого микса стало участие в живых выступлениях Ольги Максимовой, известной по проектам OMMA и Playtronica. Свою партию она играла на лимонах, используя инструмент будущего под названием Playtron.

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Концерты Mustelide выделяются завораживающей атмосферой, а сама Наташа говорит, цвет ее музыки — фиолетовый. Именно поэтому планетарий — лучшее место для того, чтобы дать особенный и уникальный сольный концерт в Киеве.

пресс-служба

Напомним также, что NIKITA LOMAKIN откроет киевский концерт DAN BALAN.