Появилось первое фото Светланы Лободы после операции

Исполнительница Светлана Лобода показала, как выглядит после серьезной операции на почке.

Больничный снимок артистка разместила в своем Instagram-аккаунте вместе с обращением к поклонникам:

Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов.

Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения.

У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит все так как должно быть.