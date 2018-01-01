В Украине снимают лирическую комедию "Артист"
Телеканал "Украина" совместно с "Украинской продакшн студией" приступили к работе над 8-серийным фильмом "Артист".
Новую лирическую комедию "Артист" снимает известный украинский кинорежиссер Анатолий Матешко.
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Главный герой картины – актёр Максим Нестеренко, который играет копов в сериалах. Он вечно на вторых ролях, берётся за любой проект, лишь бы заработать какие-то деньги, и знает, что выше головы ему уже не прыгнуть. С личной жизнью у Макса тоже не очень. Он в разводе с бывшей женой
Мариной, а теперь еще его нынешняя девушка – "восходящая звезда" Снежана – изменила ему с лучшим другом. В довершение всех неудач Макс проиграл в карты "серьезному человеку" большую сумму денег и еще остался должен. Тот обещает простить Максиму долг, если он выполнит поручение – отвезет некий кейс в пункт назначения.
Максим соглашается, но по пути попадает в аварию. Его спасает проезжающий мимо полицейский Лемешев, но сам правоохранитель погибает, взорвавшись вместе с машиной Максима.
Обстоятельства складываются так, что Максима принимают за Лемешева, а Лемешева – за Максима, ведь они похожи внешне. Кроме того, опер Лемешев как раз ехал на новое место работы, и там его никто не знает. Скрываясь от долгов, Максим "временно" становится копом.
Режиссер-постановщик проекта – Анатолий Матешко ("Кто ты?", "Замкнутый круг", "Тройная защита").
Анатолий Матешко говорит:
Это очень забавная история. Ее главный герой – актер, который все время играет полицейских. Но тут жизнь преподносит ему сюрприз – и он сам становится копом. Актерский опыт помогает Максиму в новой профессии, но иногда и очень мешает. Мне предлагают много и разных сценариев, но от "Артиста" я не мог отказаться.
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В сериале сыграют Михаил Гаврилов, Евгения Лоза, Ирина Новак, Иван Залусский, Александр Пожарский, Александр Ганноченко, Орест Пастух, Арсен Босенко, Вячеслав Василюк и другие актеры.
Автор сценария – Ренат Гильфанов. Оператор-постановщик – Артем Васильев. Производством сериала по заказу канала "Украина" занимается "Украинская продакшн студия". Съемки будут проходить в Киеве и Киевской области.
Напомним также, что участник "Топ-модели по-украински-2" снялся в клипе популярной блогерши.
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