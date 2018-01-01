Участник "Топ-модели по-украински-2" снялся в клипе популярной блогерши

Модель Дмитрий Топоринский снялся в дебютном клипе известной блогерши Jerry Heil на песню «Постіль».

Jerry Heil стала известной публике благодаря шоу «Х-фактор 9», который оставит в своей истории молодую певицу, как королеву акапелла – Яна (настоящее имя артистки) выполнила многоголосый акапельный кавер на четыре хиты Олега Винника, используя мелодии зарубежных хитов.

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Режиссером клипа стал DVIZHON, известный своим сотрудничеством с Ириной Билык, группой Rumberos, Анастасией Приходько и многими другими.

Jerry Heil рассказала, на что ей пришлось пойти ради съемок клипа:

Почти 15 часов съемок я пролежала на холодном бетонном полу в пустой квартире новостройки, а от волнений больше суток ничего не ела и не пила - все ради идеи: показать целомудренную девушку, которая убегает от хаотических сексуальных связей в поисках настоящей любви.

Jerry Heil пресс-служба

Дмитрий Топоринский добавил:

А по моему мнению, на площадке было очень тепло, благодаря команде. Не помню такой атмосферы на одной из своих съемок. Очень необычно для меня - как и сам процесс съемки клипа.

Дмитрий Топоринский пресс-служба

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Эта видеоработа станет дебютной для Дмитрия, который впервые стал актером главной роли в музыкальном видеоролике.

Премьера запланирована на начало ноября.

Послушать песню «Постіль» Jerry Heil можно здесь:

Напомним также, что Александр Порядинский выпустил новую песню.