Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Актриса из "Школы" впервые стала мамой

Комментариев: 0
Украинская актриса Виктория Юрчук родила первенца: назван пол ребенка.
Актриса из "Школы" впервые стала мамой
Актриса из "Школы" впервые стала мамой
instagram.com/delakrua2006

Актриса Виктория Юрчук, которая сыграла медсестру Олю в украинском сериале “Школа“, родила первенца.

Радостным событием она похвасталась в своем Instagram-аккаунте:

Вчора лишень приїхала зі зйомки і відразу у пологовий будинок. І уже о 4:00 я вперше стала мамою маленької донечки) Дякую лікареві, який приймав пологи, за професіоналізм та терпіння, своєму чоловікові, який був поруч, та батькам і друзям,які мене підтримують) Однак найбільше вдячна своїй донечці за те, що у мене вона є)

Читай также: Сестра Кейт Миддлтон родила первенца

На кадре, под которым Виктория рассказала о родах, запечатлена бирка из роддома. Малышка родилась весом 3,890 кг и ростом 54 см.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчора лишень приїхала зі зйомки і відразу у пологовий будинок.І уже о 4:00 я вперше стала мамою маленької донечки)))Дякую лікареві,який приймав пологи, за професіоналізм та терпіння,своєму чоловікові,який був поруч, та батькам і друзям,які мене підтримують)))Однак найбільше вдячна своїй донечці за те, що у мене вона є)))#happybirthday#happyness😊 #daughter#actress🎬 #вікторіяюрчук

Публикация от В. Ю. (@delakrua2006)

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала о первом свидании с женихом Владом Топаловым.

Поделись:
Теги: Школа, Виктория Юрчук, новости, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь