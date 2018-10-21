Актриса из "Школы" впервые стала мамой
Актриса Виктория Юрчук, которая сыграла медсестру Олю в украинском сериале “Школа“, родила первенца.
Радостным событием она похвасталась в своем Instagram-аккаунте:
Вчора лишень приїхала зі зйомки і відразу у пологовий будинок. І уже о 4:00 я вперше стала мамою маленької донечки) Дякую лікареві, який приймав пологи, за професіоналізм та терпіння, своєму чоловікові, який був поруч, та батькам і друзям,які мене підтримують) Однак найбільше вдячна своїй донечці за те, що у мене вона є)
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На кадре, под которым Виктория рассказала о родах, запечатлена бирка из роддома. Малышка родилась весом 3,890 кг и ростом 54 см.
Вчора лишень приїхала зі зйомки і відразу у пологовий будинок.І уже о 4:00 я вперше стала мамою маленької донечки)))Дякую лікареві,який приймав пологи, за професіоналізм та терпіння,своєму чоловікові,який був поруч, та батькам і друзям,які мене підтримують)))Однак найбільше вдячна своїй донечці за те, що у мене вона є)))#happybirthday#happyness😊 #daughter#actress🎬 #вікторіяюрчук
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