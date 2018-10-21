Актриса из "Школы" впервые стала мамой

Актриса Виктория Юрчук, которая сыграла медсестру Олю в украинском сериале “Школа“, родила первенца.

Радостным событием она похвасталась в своем Instagram-аккаунте:

Вчора лишень приїхала зі зйомки і відразу у пологовий будинок. І уже о 4:00 я вперше стала мамою маленької донечки) Дякую лікареві, який приймав пологи, за професіоналізм та терпіння, своєму чоловікові, який був поруч, та батькам і друзям,які мене підтримують) Однак найбільше вдячна своїй донечці за те, що у мене вона є)