Ада Роговцева попала в новый клип Сергея Бабкина

Украинский певец Сергей Бабкин презентовал клип на официальный саундтрек украинской комедии «11 детей из Моршина».

В видеоклипе на трек «11ДЗМ» Сергея Бабкина показано эксклюзивные кадры из фильма, а также бекстейдж съемок от грим-вагона к плейбеку на площадке.

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В новом видеоклипе Сергей Бабкин – актер фильма, саунд-продюсер и автор и исполнитель главного саунд-трека ленты – проводит зрителей съемочной площадкой фильма, знакомит с актерами, показывает смешные моменты, танцует и поет вместе с «детьми из Моршина»:

Я очень рад, что у меня получилось принимать непосредственное участие в создании видеоклипа на песню «11ДЗМ»! Вместе с режиссером мы показали процесс сьемки изнутри: весь бекстейдж, подготовку, костюмеров, гримеров, как актеры существуют вне кадра, пробы, поиски, ляпы – все то, чего не видит зритель, когда приходит смотреть кино. А это – потрясающий мир, своя атмосфера, которая завораживает.

Съемки проходили во время одной съёмочной смены, но нашу локацию мы вместе с режиссерами использовали максимально (улыбается). Я предлагал свои идеи, залезал на сцену, играл с фонарями, танцевал, делал все, чтобы показать как это – внутри! А в видеоклипе вы уже можете увидеть отрывки из фильма вместе с игровыми моментами.

К слову, в фильме, как и в видеоклипе снялись дети Бабкина - Веселина и Артур. А в большом кино дебютировала актриса харьковского театра «Прекрасные цветы» Снежана Бабкина.

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Также в картине сыграли: Лера Дидковская – участница группы Open Kids, Алена Лавренюк, Ада Роговцева, Александр Скичко, Гарик Корогодский, Александр Пискунов, Ксения Жданова и др.

Во всеукраинском прокате фильм стартует 3 января 2019.

Напомним также, что украинский электронный проект Refinders представил дебютное видео.