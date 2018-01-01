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Гитарист из DZIDZIO представил сольный проект: реакция украинских звезд

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Гитарист Орест Галицкий наконец-то выпустил свой собственный музыкальный проект, идею которого вынашивал много лет.
Орест Галицкий выпустил сольный проект
Орест Галицкий выпустил сольный проект
пресс-служба

Участник группы DZIDZIO, гитарист Орест Галицкий выпустил в свет свой дебютный сингл под названием «Time to Think». 

Обложка сольного проекта Ореста Галицкого
Обложка сольного проекта Ореста Галицкого
пресс-служба


Это не совсем стандартная для украинского шоу-бизнеса инструментальная история, посвященная всем меломанам:

Как известно, в успешных людей практически нет свободного времени для того, чтобы просто отдохнуть и помечтать. Даже если оно и есть, то его занимают мысли о работе, бизнесе и планах на будущее. Трек Time to think поможет вам окунуться в свой внутренний мир, абстрагироваться от повседневных проблем и несколько минут побыть наедине с самим собой. Это и будет именно то, нужное всем, «время подумать».

Орест Галицкий
Орест Галицкий
пресс-служба

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Также Орест поспешил успокоить всех поклонников группы DZIDZIO и заявил, что уходить из группы не собирается. Сольный проект будет существовать параллельно с основной работой гитариста в популярной группе.

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О собственном проекте известного виртуоза Ореста Галицкого и его сингле “Time to think“ свои впечатления  высказали самые известные украинские продюсеры и звезды шоу-бизнеса.

Орест Галицкий
Орест Галицкий
пресс-служба

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома: 

Ти справжній талант! Нехай твоє музичне починання знайде відгук у серцях людей по всьому світу, а я тебе завжди у всьому підтримаю!

Певица Ирина Билык:

Бажаю, щоб твоя сольна кар'єра тільки розвивалась, я у захваті вид твого сольного треку! Дякую що ти завжди приносиш щось нове у мою музику. Мій альбом “Без гриму“ ми зробли разом. Нагадаю, Орест виступав музичним продюсером цього диску, тому він не тільки талановитий гітарист, а й музичний продюсер.

Орест Галицкий
Орест Галицкий
пресс-служба

Певица Джамала: 

Поздравляю, Орест! Это, наверное, впервые клип с сольной гитарой в Украине!

Композитор и музыкальный продюсер Руслан Квинта: 

Орест - один із найкращих гітаристів в нашій країні. В моїх відомих піснях (Софії Ротару , Іріні Білик, Алексееву, Наталі Могилевській, гурту “НеАнгели“,та іншим) він зіграв геніальні партії та соло. Він і його сінгл - це яскравий привід , як людина іде до своєї мети. Сьогодні, він став на шлях композитора, за це йому велика подяка. Успіхів тобі друже.

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Теги: Орест Галицкий, сольный проект, новая песня, музыка, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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