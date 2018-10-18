Стало известно, кто будет ведущим Нацотбора на "Евровидение-2019"

Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году опять будут транслировать телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

В Украине уже началась работа над Национальным отбором на “Евровидение-2019“.

Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Ведущим прямых эфиров опять стал Сергей Притула. Состав членов жюри будет заявлен в ближайшее время.

Руководитель телеканала СТБ Владимир Бородянский говорит:

Три года назад, начиная наше сотрудничество с UA: ПЕРШИЙ, канал СТБ поставил перед собой цель - создать мегаплощадку, на которой любой профессиональный исполнитель сможет заявить о себе всей Европе. И нам это удалось, ведь за три года сцена Национального отбора открыла широкой публике немало новых имен, дала хороший старт многим молодым артистам, а сам отбор стал главным музыкальным событием года и привлек внимание успешных продюсеров и меценатов. Это очень достойный результат, которым мы по праву гордимся. Поэтому мы хотим продолжить наше сотрудничество с UA: ПЕРШИЙ, сконцентрировавшись на производстве и создавая то, что СТБ умеет лучше всего - событийные масштабные телевизионные проекты, каковым и является теперь Национальный отбор на “Евровидение“.

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Первый трехлетний меморандум на совместное проведение Национального отбора на Евровидение СТБ и UA: ПЕРШИЙ подписали в 2015 году. Сейчас каналы продлили меморандум еще на три года - до 2021 включительно.

Согласно предыдущему меморандуму телеканал СТБ брал на себя все расходы по организации, проведению и трансляции прямых эфиров Нацотбора. Также, по личной инициативе, СТБ предложил победителю Национального отбора ряд дополнительных бонусов в виде финансовой поддержки во время подготовки и поездки на конкурс. В 2018 году, впервые за всю историю участия Украины на “Евровидении“, трансляцию основного конкурса осуществили сразу два телеканала - СТБ и канал Общественного UA: ПЕРШИЙ. В новом меморандуме СТБ взял на себя все расходы по проведению телевизионной части Национального отбора. Сцена Национального отбора, как и прежде, остается самой масштабной музыкальной площадкой для украинских исполнителей.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 и 23 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. В период проведения Нацотбора в эфире СТБ традиционно будет выходить спецпроект «Небачене Євробачення» о закулисье самого масштабного конкурса страны.

Сам 64-й конкурс “Евровидение“ состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авив (Израиль).

Напомним, Болгария отказалась от участия в “Евровидении-2019“. Что стало причиной такого решения, узнай здесь.