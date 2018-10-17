Вера Кекелия и Роман Дуда презентовали песню «Тобі» в честь годовщины свадьбы

Сегодня, 17 октября, популярная музыкальная пара Вера Кекелия и Роман Дуда, за романтичной историей которой на «Голосі країни» («1+1») наблюдала вся страна, празднует первую годовщину свадьбы.

Вера Кекелия рассказала:

Мы не любим громко отмечать личные события. Для нас настоящая романтика - это остаться вдвоем, насладиться компанией друг друга, или пойти в особенное для нас место. Годовщина тоже будет очень камерным событием, вдали от чужих глаз.

Вера Кекелия пресс-служба

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К этому событию пара приготовила особенный подарок для своих поклонников - чувственный дуэт «Тобі», в котором поделилась самыми сокровенными переживаниями.

Роман Дуда говорит:

Эта композиция о том, что каждый нуждается в ком-то еще, во второй половинке. Зачем-то же Бог создал нас такими. Это история о двух людях, которые верят друг другу, тянутся друг к другу, научились доверять и открываться. Это наша история, в ней - главное, что с нами случилось за этот год.

Роман Дуда пресс-служба

Как признались артисты, мелодия родилась еще в прошлом году, после чего пара приступила к творческим поискам нужного звучания. Сейчас Роман и Вера работают над клипом к песне «Тобі», который презентуют в ближайшее время.

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Автором слов и музыки композиции является Роман Дуда, который также выступил музыкальным продюсером совместно с Усеином Бекировым.

Обложка песни Веры Кекелии и Романа Дуды пресс-служба

Роман признался, что совместное творчество с Верой придает особую изюминку отношениям пары.

За этот год у нас было множество ярких моментов. Но по-прежнему, каждое выступление Веры для меня - нечто особенное. Всякий раз, когда она выходит на сцену, а я стою рядом, происходит какая-то магия, как в первый раз. Я кайфую, когда мы выступаем вдвоем. Я чувствую ее движения и вибрации, мы подстраиваемся друг под друга и получается очень круто.

Вера Кекелия поделилась, легко ли работать с супругом, и призналась, что даже у влюбленных бывают споры:

Отношения не всегда помогают в работе. Иногда мы спорим, кричим друг на друга, пытаясь что-либо доказать, но в итоге понимаем, что все это глупость, и абсолютно незначительно. Есть более важные вещи - наши чувства, например. В такие моменты мне просто хочется прижаться к Роме и сказать, как он важен для меня.

Вера Кекелия и Роман Дуда пресс-служба

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Композиция «Тобі» уже доступна для скачивания на интернет-платформах ITunes и GooglePlay, а также для прослушивания на YouTube.

Напомним также, что группа VLASNA презентовала «колыбельную для взрослых».