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«Гриць»: Яна Brilitskaya презентует новый клип

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Украинский Thriller! Легендарная история полумифической певицы Маруси Чурай в новом прочтении. Дерзкий эксперимент молодой певицы Яны Брилицкой и саунд-продюсера Morphom.
Яна Brilitskaya презентует новый клип
Яна Brilitskaya презентует новый клип
пресс-служба

Мораль известной всем песни «Ой не ходи Грицю» актуальна и сегодня. С женщиной шутки плохи! Роковой сюжет об измене, ревности и мести Яна и Morphom обыграли стильной электронной аранжировкой с этно-мотивами.

Яна Брилицкая
Яна Брилицкая
пресс-служба

Яна говорит о новом сингле:

Работая с текстом песни XVII века, я думала о том, что важно передать месседж для девушек и женщин XXI века. Я восхищаюсь сильными женщинами и беру с них пример. Когда женщина любит и уважает себя; когда в ней органично сочетаются страсть и мудрость, она никому не позволит себя обидеть.

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В поддержку композиции певица презентует и видеоклип. Эффектные сцены с танцами сменяют кадры с символичными образами. По задумке режиссера клипа Алексея Барсука оригинальный текст песни здесь обыгрывается не буквально. Послание становится шире, оставляя место для вольных трактовок, в которых каждый сможет увидеть свою историю.

Обложка к треку Яны Брилицкой
Обложка к треку Яны Брилицкой
пресс-служба

Певица рассказывает:

Это были самые долгожданные съемки в моей жизни. И, пожалуй, самые интересные. Мы получали удовольствие от процесса и сняли все очень быстро. Но после долго дорабатывали видео, искали правильные цвета для нашей истории, стараясь сохранить ее изначальную суть, настроение, тона, но сделать при этом визуально современной. В конечном счете нам удалось получить именно ту картинку, которую хотела видеть вся съемочная группа.

Премьера клипа состоялась 11 октября на канале М1 в программе «ДК Премьер». С 12 октября релиз доступен во всех онлайн-магазинах и стримингах.

Посмотреть клип можно здесь:

Напомним также, что KUPTSOVA презентовала чувственную композицию "Я буду з ботою".

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Теги: Яна Брилицкая, новый клип, новая песня, новости, музыка, шоубиз, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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