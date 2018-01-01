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"Я буду з тобою": KUPTSOVA презентовала чувственную композицию

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Любовь и отношения, пожалуй, одна из самых сложных вещей, которая случается с человеком. Водоворот чувств поглощает с головой.
KUPTSOVA выпустила новую песню: видео
KUPTSOVA выпустила новую песню: видео
пресс-служба

Рациональность и трезвость мыслей исчезает, а на их место приходят эмоции, которые сложно объяснить и еще труднее - контролировать.

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"Я буду з тобою" - вдохновляющая лирическая композиция о настоящей любви, которое дается лишь раз. Любовь, которую можно пронести через всю жизнь. И неважно сколько тебе лет, важно только состояние души. Как отмечали еще классики: "Любви все возрасты покорны".

Певице удалось открыть свою душу и создать светлую, наполненную чистыми чувствами и верой в счастливое будущее композицию. Но нечто мистическое и загадочное ощущается в контексте песни. Фатально и необратимо звучит ""Це назавжди почуття...".

Послушать композицию можно уже сейчас:

Напомним также, что Светлана Лобода опубликовала смелый снимок без макияжа.

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Теги: KUPTSOVA, новая песня, новости, видео, музыка, новый трек
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Источник: ivona bigmir)net

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