"Я буду з тобою": KUPTSOVA презентовала чувственную композицию

Любовь и отношения, пожалуй, одна из самых сложных вещей, которая случается с человеком. Водоворот чувств поглощает с головой.

Рациональность и трезвость мыслей исчезает, а на их место приходят эмоции, которые сложно объяснить и еще труднее - контролировать.

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"Я буду з тобою" - вдохновляющая лирическая композиция о настоящей любви, которое дается лишь раз. Любовь, которую можно пронести через всю жизнь. И неважно сколько тебе лет, важно только состояние души. Как отмечали еще классики: "Любви все возрасты покорны".

Певице удалось открыть свою душу и создать светлую, наполненную чистыми чувствами и верой в счастливое будущее композицию. Но нечто мистическое и загадочное ощущается в контексте песни. Фатально и необратимо звучит ""Це назавжди почуття...".

Послушать композицию можно уже сейчас:

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