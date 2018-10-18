Пережившая измену мужа Ани Лорак записала откровенное признание

Украинская певица Ани Лорак представила новый сингл, который открывает новую главу в ее творческой жизни.

Исполнительница Ани Лорак презентовала новую песню “Сон“, в которой откровенно спела об изменах.

Эта тема близка артистке, так как недавно ее мужа Мурата Начладжиоглу подловили на супружеской измене. Мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба. Позже появилась информация о том, что певица разводится со своим супругом.

Новая песня Ани Лорак “Сон“ - это “тревожная история о женской интуиции, полная метафор и таинственных намеков“, а с музыкальной стороны – новое для певицы звучание, сотканное из R’n’B ритмов и выразительной поп-музыки. Текст явно намекает на отношение артистки к изменам близкого человека:

Я видела сон, в котором она.

Целует тебя, но так нечестно.

Я видела сон, прошу об одном.

Чтобы он не оказался вещим.

Глубокий и чувственный голос певицы накладывается на фирменный саунд-команды 90210.Group, использующей все актуальные музыкальные тренды, что делает трек очень лондонским.

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Иная подача музыкального материала и аранжировок, стилевой подход с акцентами гипноритма в начале каждого нового куплета песни - эксперимент и для самой певицы:

Для меня эта композиция – некий эксперимент, ведь мы впервые сотрудничаем с новой командой. Я долго работала в студии, но это того стоило, чтобы сейчас вы услышали “Сон“ именно в такой подаче.





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