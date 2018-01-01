Бэнкси показал, как создал нашумевшую самоуничтожившуюся картину

Художник Бэнкси раскрыл задум своей работы, которая частично самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby’s.

Известный уличный художник, который скрывает свою личность за псевдонимом Бэнкси, признался, как создал самоуничтожившуюся во время аукциона Sotheby’s картину.

По задумке творца, картина “Девочка с воздушным шаром“ должна была быть полностью уничтожена шредером, а не частично. Об этом свидетельствует видео, которое Бэнкси опубликовал на своем сайте.

В ролике под названием “Разрежь любовь — режиссерская версия“ художник показал первоначальный замысел — от конструирования рамы до самоуничтожения картины. Художник отметил, что план уничтожения “на репетициях срабатывал каждый раз“ — полотно полностью разрезалось шредером на полоски.

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Рисунок “Девочка с воздушным шаром“ был выполнен в 2006 году акриловыми красками на холсте и заключен в тяжелую раму, в которую, как оказалось, был встроен шредер.

В начале октября картину выставили на аукцион Sotheby's в Лондоне, ее продали за $1,4 млн. Сразу после удара молотком полотно самоуничтожилось — встроенный шредер изрезал холст, однако часть работы уцелела и впоследствии получила название “Любовь в мусорной корзине“.

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