MELOVIN рассказал о своей личной жизни
Певец MELOVIN подробно рассказал об отношениях со своей фанаткой.
Популярный украинский певец MELOVIN стал гостем шоу «Слава +», которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Звездный гость решил откровенно поделиться личной жизнью с ведущим Славой Деминым.
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Так, MELOVIN признался, что имел отношения со своими поклонницами. Он отметил, что это случалось не часто.
Это очень плохо закончилось ... Во-первых, сливается личная информация, тебя привыкли видеть картинкой на сцене, а не тебя лично.
Также по словам MELOVIN, были проблемы, когда эту девушку нашли и избили другие его фанатки.
Поэтому я таких вещей больше не практикую
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