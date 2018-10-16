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У Эммы Уотсон новый бойфренд

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Актрису Эмму Уотсон заметили за поцелуями с новым молодым человеком.
Актрису Эмму Уотсон заметили за поцелуями с новым молодым человеком
Актрису Эмму Уотсон заметили за поцелуями с новым молодым человеком
GettyImages

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что известная актриса Эмма Уотсон рассталась со звездой сериала «Хор» Кордом Оверстритом, как знаменитости уже приписуют новый роман. Как утверждают инсайдеры, Эмму Уостон заметили за поцелуями с новым молодым парнем на отдыхе в Мексике. Новым возлюбленным Уотсон стал бизнесмен Брендон Уоллис. 

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Во время отдыха в Мехике возлюбленная парочка не скрывала своих чувств, посещали шумные места и кафе вдвоем, не боясь папарацци.  

Стоит отметить, что новый бойфренд Эммы Уотсон - Брендон Уоллис является сооснователем приложения Cabify – латиноамериканской версии Uber. Также Уоллис считается основателем и партнером инвестиционной компании Fifth Wall.

Также появилась официальная информация о том, что Леди Гага выходит замуж. Подробности читайте тут.

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