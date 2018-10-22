Николай Тищенко: «В кулинарном искусстве мужчины – лучшие!»

Популярный телеведущий восполнил кулинарный пробел в Полтаве, приготовив галушки. И рассказал о том, кто в его семье отвечает за кухню.

Казалось бы, ведущего проекта «Ревизор с Тищенко» и ресторатора с 20-летним опытом удивить кулинарным мастерством невозможно. Но в минувшем выпуске социального реалити это удалось работникам полтавской галушечной. В процессе проверки кухни заведения ведущий Нового канала зашел в мучной цех, где различными видами галушек повелевала миловидная женщина – тестомес Светлана. Оказалось, Николай ни разу в жизни не готовил это блюдо!

Наблюдая за тем, как быстро женщина лепит галушки, Тищенко решил взять у нее мастер-класс.

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«А можно с вами что-то приготовить?» – удивил своей непосредственностью Тищенко. И, получив согласие, принялся раскатывать тесто, делать заготовки и раскладывать на них начинку. Затем уже налепленные галушки Николай попросил приготовить для одного из этапов ревизии – дегустации. Которая, судя по всему, оказалась удачной – заведение, в котором состоялся «галушечный» дебют Тищенко, разжилось фирменной табличкой социального реалити.

Николай Тищенко признался нам:

Ревизии в Полтаве запомнились мне тем, что я впервые в своей жизни приготовил галушки! Как сейчас помню: с печеночной начинкой. А учила меня Светлана, которая владеет искусством лепки галушек вот уже 10 лет. Женщина с золотыми руками и добрым сердцем!

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К слову, несмотря на звездный статус и совмещение двух профессий, телеведущему удается оставаться самостоятельным в быту.

Тищенко нам признался:

Я обожаю готовить дома. Мне нравится стряпать для своей семьи – супруги, младшего сына Давида и старшего, Дани. Но, к сожалению, из-за отсутствия времени такие семейные трапезы происходят редко. И я нашел выход: мы заказываем еду в моих ресторанах. Таким образом я заодно лично проверяю уровень сервиса своих предприятий. Кстати, уверен, что в кулинарном искусстве мужчины – лучшие!

Какие гастрономические эксперименты ожидают Николая Тищенко в новом выпуске социального реалити? Ревизии в Кропивницком – уже в понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним также, что арнее мы публиковали 4 способа сделать бургер менее вредным от Николая Тищенка.