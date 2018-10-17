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МастерШеф-8: участники впервые увидят свои семьи спустя несколько месяцев

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Съемки проекта «МастерШеф» длятся около четырех месяцев. И все это время участники живут в отдельном отеле, не видя семью и родственников. Хотя на проекте есть выходные, это время они чаще всего тратят не на поездки домой, а на изучение рецептов и кулинарных книг.
МастерШеф-8: эфир от 17.10.2018 где смотреть онлайн
МастерШеф-8: эфир от 17.10.2018 где смотреть онлайн
пресс-служба канала СТБ

В сегодняшнем выпуске «МастерШеф» участников ждет очень сложный выездной. Но эта сложность компенсируется радостью от долгожданной встречи. Ведь участники будут кормить своих родных! Спустя долгие месяцы разлуки они наконец-то увидят своих родителей, супругов, братьев, сестер и детей.

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Две команды участников приготовят закуски, основные блюда и десерты. А родственники проголосуют за ту команду, угощения которой им больше понравятся.

Чтобы избежать любых хитростей со стороны участников, судьи проекта сами придумали меню, которое команды должны приготовить. На закуску - утиное филе на тартаре из груши в красном вине с цветной капустой в темпуре, в качестве основного блюда - сибас с аспарагусом, равиоли со шпинатом и козьим сыром, оливковой землей, облепихово-маракуйевым соусом и красной икрой, а на десерт – манговый мусс с банановым курдом на миндальном печенье под зеркальной глазурью из белого шоколада.

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Подавать блюда родственникам будут не участники, а судьи проекта. И только после того, как семьи проголосуют за одну из команд, участники смогут выйти к своим близким.

Смогут ли гости по вкусу определить, в какой команде готовил их родственник, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Напомним также, что Дмитрий Комаров поделился впечатлениями с поездки в Бразилию.

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Теги: МастерШеф-8, новый выпуск, новый эфир, фото, анонс
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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