Александр Скичко поделился фото с отдыха в Амстердаме instagram.com/aleksandrskichko/

Ведущий программы «Зірковий шлях», которая выходит в эфире телеканала «Украина», Александр Скичко отдыхает с женой Елизаветой Скичко-Юрушевой в Амстердаме. На своей странице в Instagram ведущий опубликовал фото, на котором вместе с супругой позирует на фоне амстердамских каналов.

«#Iloveamsterdam – эта фраза себя полностью оправдывает! Невероятно красивый, уютный миролюбивый город! И дело не в coffee shop», – шутливо подписал фото Скичко.

Супружеская пара, которая называет себя в сети #скичкотики, посещает экскурсии и наслаждается видами нидерландской столицы.

Напомним, пара поженилась в сентябре 2017 года, бракосочетание состоялось в Грузии. Год совместной жизни Александр и Елизавета отметили вместе с детьми в Тоскане на побережье Тирренского моря.

Напомним также, что Павел Зибров сыграл в пародии на хит Киркорова.