Александр Скичко поделился фото с отдыха в Амстердаме
Ведущий программы «Зірковий шлях», которая выходит в эфире телеканала «Украина», Александр Скичко отдыхает с женой Елизаветой Скичко-Юрушевой в Амстердаме. На своей странице в Instagram ведущий опубликовал фото, на котором вместе с супругой позирует на фоне амстердамских каналов.
«#Iloveamsterdam – эта фраза себя полностью оправдывает! Невероятно красивый, уютный миролюбивый город! И дело не в coffee shop», – шутливо подписал фото Скичко.
Супружеская пара, которая называет себя в сети #скичкотики, посещает экскурсии и наслаждается видами нидерландской столицы.
Напомним, пара поженилась в сентябре 2017 года, бракосочетание состоялось в Грузии. Год совместной жизни Александр и Елизавета отметили вместе с детьми в Тоскане на побережье Тирренского моря.
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