"Далеко": группа THE MEDS презентовала дебютный клип

Группа THE MEDS - это Максим Куцерубов и Евгений Злотницкий, два автора-инструменталиста.

На смену сладкоголосым парням-исполнителям в украинском шоу-бизнесе, пришло время поющих мачо, творчество которых вмещает в себя романтизм и мужскую харизму. Группа THE MEDS готова стать похитителем девичьих сердец и голосом нового поколения современной отечественной музыки.

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Участники группы - Максим Куцерубов и Евгений Злотницкий, являются авторами-инструменталистами, которые прошли длинный путь от перезапуска коллектива до поиска собственного узнаваемого саунда. Философы и лирики в одном лице, артисты на протяжение нескольких лет готовили к запуску свой первый альбом под названием “Главное“.

Макс и Женя обозначили дебютную пластинку именно так:

О пережитом, полученном опыте и личном по-мужски.

Вслед за релизом альбома, THE MEDS подготовили к выходу долгожданный клип на одну из наиболее популярных, по мнению поклонников, песен сборника – “Далеко“. На разработку идеи и поиск необходимых для съемок мест было потрачено около двух месяцев, главной локацией стал город Днепр. Режиссерское кресло занял Дмитрий Котуранов, который вместе с креативной командой трое суток создавал экранизацию жизни влюбленной пары.

THE MEDS рассказывают:

История “Далеко“ - это маленькое кино о любви. Когда люди приходят в жизни друг друга и становятся маяками, указывающими путь. Но потом, в силу эгоизма, усталости или невнимания – они ранят словами, действиями или безразличием. После чего наступает выбор – прекратить отношения или попытаться найти компромисс.

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Главные роли видео доверили сыграть Марии Эндорфин и Игорю Виноградову. Совсем скоро премьера композиции “Далеко“ появится в эфире музыкальных телеканалов страны.

Посмотреть клип “Далеко“ группы THE MEDS можно здесь:

Напомним также, что группа CLOUDLESS выпустила новый сингл. Прослушать его можно по ссылке.