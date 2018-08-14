Премьера: Fontaliza выпустили сингл «Фірмові рухи»

Украинская группа Fontaliza презентует второй сингл с четвертого альбома группы, который будет опубликован этой осенью.

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Песня, как и весь будущий альбом Fontaliza, называется “Фірмові рухи”. Саундпродюсером ее стал Антон Саенко. Запись была произведена в подпольно-бытовых условиях где-то среди каменных джунглей района Оболонь в городе Киеве.

Павел Холошев (вокал, гитара):

Мы с ребятами как-то поняли, что у нас нет ни одной композиции в стиле регги или чего-то хотя бы отдаленно напоминающего ритмы и настроение регги. Это стало навязчивой идеей - сделать подобный трек. Нам нравится осваивать новые музыкальные жанры и стили, внедрять их в звучание Fontaliza. Не знаю конечно, куда дальше нас заведут эти эксперименты, но то, что происходит с нашей музыкой сейчас - нас очень воодушевляет. Песня “Фірмові рухи” отлично передаёт наше летнее настроение, которым мы и хотим поделиться с нашим слушателем. А еще мы не хотим, чтобы лето уходило. Поэтому зовём его на бис.

Кавер сингла "Фірмові рухи" пресс-служба

Юрий Холошев (гитара, бек-вокал), о создании песни:

Все началось с основного гитарного рифа. Первая демо-запись этой песни была сделана в программе “гараж-бенд” на телефон. Игнат (бас-гитарист) тогда начал юзать эту программу для накопления материала. И вот однажды на репетиции, погодка тогда была паршивая, Игнат демонстрировал нам свои успехи в музыкальном микшировании при помощи телефона. В одной демке мы услышали интересный риф и решили развить его. Ну а дальше как у всех: споры, дискуссии, компромиссы и в итоге получилась отличная песня.

Послушать песню «Фірмові рухи» группы Fontaliza можно здесь:

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Первый сингл нового альбома – “Повільний рок-н-рол” группа презентовала в апреле этого года. Летом Fontaliza традиционно играет на фестивалях – в этом году главными фестивальными сценами для группы стали main stage “Atlas Weekend” и light stage“Файного міста”.

Напомним также, что пародия на клип “Время и Стекло“ возглавила тренды YouTube.