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Премьера: Fontaliza выпустили сингл «Фірмові рухи»

Комментариев: 4
Украинская группа Fontaliza презентует второй сингл с четвертого альбома группы, который будет опубликован этой осенью.
Fontaliza выпустили сингл Фірмові рухи
Fontaliza выпустили сингл Фірмові рухи
Женя Люлько

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Песня, как и весь  будущий альбом Fontaliza, называется “Фірмові рухи”. Саундпродюсером ее стал Антон Саенко.  Запись была произведена в подпольно-бытовых условиях где-то среди каменных джунглей района Оболонь в городе Киеве.

Павел Холошев (вокал, гитара): 

Мы с ребятами как-то поняли, что у нас нет ни одной композиции в стиле регги или чего-то хотя бы отдаленно напоминающего ритмы и настроение регги.  Это стало навязчивой идеей - сделать подобный трек. Нам нравится осваивать новые музыкальные жанры и стили, внедрять их в звучание Fontaliza. Не знаю конечно, куда дальше нас заведут эти эксперименты, но то, что происходит с нашей музыкой сейчас - нас очень воодушевляет. Песня “Фірмові рухи” отлично передаёт наше летнее настроение, которым мы и хотим поделиться с нашим слушателем. А еще мы не хотим, чтобы лето уходило. Поэтому зовём его на бис.

 

Кавер сингла
Кавер сингла "Фірмові рухи"
пресс-служба

 

Юрий Холошев (гитара, бек-вокал), о создании песни:  

Все началось с основного гитарного рифа. Первая демо-запись этой песни была сделана в  программе “гараж-бенд” на телефон. Игнат  (бас-гитарист) тогда начал юзать эту программу для накопления материала. И вот однажды на репетиции, погодка тогда была паршивая, Игнат демонстрировал нам свои успехи в музыкальном микшировании при помощи телефона. В одной демке мы услышали интересный риф и решили развить его. Ну а дальше как у всех: споры, дискуссии, компромиссы и в итоге получилась отличная песня.

Послушать песню «Фірмові рухи» группы Fontaliza можно здесь:

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Первый сингл нового альбома – “Повільний рок-н-рол” группа презентовала в апреле этого года. Летом Fontaliza  традиционно  играет на фестивалях – в этом году главными фестивальными сценами для группы стали main stage “Atlas Weekend” и  light stage“Файного міста”.

Напомним также, что пародия на клип “Время и Стекло“ возглавила тренды YouTube.

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Теги: Fontaliza, новая песня, фото, видео, новости
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  14.08.2018, 17:05
Оценка:  0
pусский
Здесь все на сайте пидapaсы, гы-гы-гы! Хyй в жопу каждому укропу! И слава великой России, где eбут и хoхлов, и хoхлушек в любом притоне! Я напердел каждому в морду бесплатным газом! Россия, вперёд!
петенька  (аноним)  14.08.2018, 16:13
Оценка:  0
петенька
Я пёрнул! Гы-гы-гы! Хочу в пуканчик!
pусский  (аноним)  14.08.2018, 16:00
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, долбоёбы!
pусский  (аноним)  14.08.2018, 15:57
Оценка:  0
pусский
Bыeбу их, когда они отсосут друг другу, бля!
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