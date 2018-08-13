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Диля впервые стал отцом

Комментариев: 1
Украинский певец Эдуард Диля впервые стал папой: назван пол ребенка.
Диля впервые стал отцом
Диля впервые стал отцом
facebook.com/eduardprystupa

Бывший участник группы ТНМК Эдуард Приступа, выступающий под псевдо Диля, впервые стал отцом.

Радостную новость артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram:

Солнышко, спасибо за дочь. Я счастливый папа! Ты умничка! Даяна Эдуардовна звучит замечательно! Спасибо Богу и Пресвятой Богородице. И что я вам скажу, записки в стену в Иерусалиме таки доходят до небесной канцелярии!

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В начале февраля 2016 года Диля сообщил, что у него рак яичка. Однако артисту удалось сделать операцию за границей и победить недуг.

В октябре 2017 года певец во второй раз женился, взяв в жены свою возлюбленную, девушку Яну.

Напомним, супермодель Белла Хадид показала свои детские фото. Посмотреть их можно здесь.

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Теги: Диля, Эдуард Приступа, ТНМК, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.08.2018, 13:18
Оценка:  0
гость
какой урод, неужели ведутся на его небольшие деньги??
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