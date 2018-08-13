Диля впервые стал отцом
Бывший участник группы ТНМК Эдуард Приступа, выступающий под псевдо Диля, впервые стал отцом.
Радостную новость артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram:
Солнышко, спасибо за дочь. Я счастливый папа! Ты умничка! Даяна Эдуардовна звучит замечательно! Спасибо Богу и Пресвятой Богородице. И что я вам скажу, записки в стену в Иерусалиме таки доходят до небесной канцелярии!
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В начале февраля 2016 года Диля сообщил, что у него рак яичка. Однако артисту удалось сделать операцию за границей и победить недуг.
В октябре 2017 года певец во второй раз женился, взяв в жены свою возлюбленную, девушку Яну.
Напомним, супермодель Белла Хадид показала свои детские фото. Посмотреть их можно здесь.
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