"Вдень і вночі": группа CLOUDLESS выпустила новый сингл
Музыканты из группы CLOUDLESS убеждены, что этот трек хорошо подчеркивает нынешнее фестивальное лето. Горячий прием на концертах и куча приятных встреч.
И новый трек именно об этом: о незабываемых летних моментах, в которых у каждого из нас есть свои особые ключи:
Воспоминания о пляже, ночные прогулки, встречи с друзьями, поцелуи и все то, за что мы так любим лето и будем с улыбкой вспоминать с приходом осенних дней. Которые, в свою очередь, станут не менее значимыми.
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Осенью планируется выход второго мини-альбома CLOUDLESS и несколько видеоработ на песни из будущего EP, который будет кардинально отличаться от предыдущих работ.
Послушать сингл "Вдень і вночі" группы CLOUDLESS можно здесь:
Напомним, группа Fontaliza выпустила сингл "Фірмові рухи". Послушать его можно здесь.
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