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"Вдень і вночі": группа CLOUDLESS выпустила новый сингл

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Группа CLOUDLESS презентовала трек "Вдень і вночі" о незабываемых моментах жизни.
"Вдень і вночі": группа CLOUDLESS выпустила новый сингл
"Вдень і вночі": группа CLOUDLESS выпустила новый сингл
пресс-служба

Музыканты из группы CLOUDLESS убеждены, что этот трек хорошо подчеркивает нынешнее фестивальное лето. Горячий прием на концертах и ​​куча приятных встреч.

И новый трек именно об этом: о незабываемых летних моментах, в которых у каждого из нас есть свои особые ключи:

Воспоминания о пляже, ночные прогулки, встречи с друзьями, поцелуи и все то, за что мы так любим лето и будем с улыбкой вспоминать с приходом осенних дней. Которые, в свою очередь, станут не менее значимыми.

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Осенью планируется выход второго мини-альбома CLOUDLESS и несколько видеоработ на песни из будущего EP, который будет кардинально отличаться от предыдущих работ.

Послушать сингл "Вдень і вночі" группы CLOUDLESS можно здесь:

Напомним, группа Fontaliza выпустила сингл "Фірмові рухи". Послушать его можно здесь.

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Теги: CLOUDLESS, новости, шоу-биз
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